Remy Ramjiawan

Donderdag 10 november 2022 14:42

Het is nog even afwachten of Logan Sargeant de benodigde superlicentiepunten behaalt, zodat hij volgend jaar als teamgenoot van Alexander Albon bij Williams kan fungeren. De Amerikaan zal aankomend weekend weer minuten maken tijdens de tweede vrije training in Brazilië, maar Williams heeft Mick Schumacher op de korrel als eventuele vervanger.

De stoelendans binnen de koningsklasse is grotendeels weer voorbij. Alleen het team van Haas heeft het duo van volgend jaar nog niet bekend gemaakt. Kevin Magnussen zal uiteraard voor de Amerikanen uitkomen, maar of Schumacher naast hem zal zitten, dat is nog maar de vraag. De naam van Nico Hülkenberg duikt telkens op en het lijkt erop of de kansen van Schumi voorbij zijn. De Duitser heeft - vooral aan het begin van het jaar - veel schade gereden, maar wist ook zijn eerste punten dit jaar te pakken.

'Sneller dan Piastri'

Jost Capito is bezig om Sargeant minuten te geven, zodat de Amerikaan genoeg punten kan verzamelen. De CEO en tevens teambaas van Williams gaat erg ver voor de Formule 2-coureur en bij Motorsport-Total legt hij uit waarom hij dit doet. "Eerst en vooral zijn ontwikkeling. Als je zijn kwalificatieresultaten vergelijkt met die van zijn teamgenoten, dan was hij altijd beter in de kwalificatie - zelfs tegen (Oscar) Piastri. Dat laat zien dat zijn snelheid er is. Een snelle coureur betrouwbaar maken is mogelijk. Een betrouwbare rijder die langzaam is, wat sneller maken, dat kan niet", zo legt hij uit over de potentie van Sargeant.

De Amerikaanse coureur bezit momenteel 28 punten op zijn superlicentie. Om te mogen deelnemen aan de koningsklasse moet Sargeant er veertig hebben verzameld. Tijdens de tweede vrije training in Brazilië zal de coureur minuten krijgen om een extra punt te verdienen. Hiervoor moet hij minimaal honderd kilometer afleggen, iets wat in Mexico niet was gelukt, vanwege een rode vlag. Sargeant legde 22 ronden af, maar had er 23 nodig om een punt te verdienen.

Mick Schumacher

Schumacher

Er zitten dus nog een aantal haken en ogen aan het plan om de 21-jarige Sargeant klaar te stomen voor zijn nieuwe job in de koningsklasse. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wijst Capito naar de diensten van Schumacher. De Duitser heeft nog geen contractverlening bij Haas getekend en in de wandelgangen duikt steeds vaker de naam van Hülkenberg op als vervanger. "We hebben iedereen behandeld die op de radar staat. Maar het is nog niet besloten of Mick bij Haas blijft of niet. Anders is het niet mogelijk", aldus Capito, die Schumacher beschouwt als plan B.