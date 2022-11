Brian Van Hinthum

Donderdag 10 november 2022 12:56 - Laatste update: 13:18

De motorsport is lang niet altijd een gemakkelijke plekken voor vrouwen om de weg naar voren te vinden en carrière te maken. Beitske Visser en Emily de Heus proberen aan de weg te timmeren, maar merken dat er nog altijd veel weerstand is vanuit fans en mensen binnen de motorsport.

Het is alweer even geleden dat er voor het laatst een vrouwelijk coureur actief was in een Formule 1-bolide. Die rol was destijds toebedeeld aan Susie Wolff, vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Britse mocht destijds instappen bij het team van Williams om een aantal vrije trainingen te rijden. Hoewel er sinds die tijd behoorlijk wat geïnvesteerd is in het vrouwenracen door bijvoorbeeld de W-series, lijkt de weg richting de koningsklasse op dit moment een vrij lastig te bewandelen pad voor de vrouwelijke coureurs.

Toetsenbordhelden

Die tendens rondom vrouwelijke coureurs wordt ook vooral door 'fans' gecreëerd, meent het tweetal. "Vrouwen moeten thuisblijven, vrouwen moeten in de keuken blijven", noemt Visser tegenover de NOS een greep uit de reacties. "Van andere teams heb ik wel respect gekregen, omdat ik binnen de autosport wel redelijk wat heb laten zien. Het zijn meer de mensen die thuis op het toetsenbord zitten te tikken, die het er niet altijd mee eens zijn. Die plaatsen dan rare reacties", voegt ze toe.

Frustraties

De Heus sluit zich aan bij haar collega. Volgens de 19-jarige gebeurt het meer dan eens dat er frustraties ontstaan wanneer fans zich onwetend uitlaten over de racekwaliteiten van vrouwen. "Soms word ik er een beetje pissig van. Meestal is het iemand die zelf niet eens op de baan staat. Als hij naast me zou staan, zou ik hem waarschijnlijk vijf keer voorbijrijden", zegt De Heus. Overigens is de raceserie waarin het tweetal actief is drie races voor het einde stopgezet wegens financiële problemen.