De Formule 1 is in samenwerking met andere raceklassen hard aan het werk om de doorstroom van vrouwen in de autosport te versnellen. Er wordt al voorzichtig gedroomd van een vrouwelijke coureur op de grid in de F1, maar Giedo van der Garde gelooft niet dat dat gaat gebeuren. "Daar ben ik gewoon heel eerlijk in", zegt hij.

De laatste vrouw die ooit deelnam aan een Formule 1-race was de Italiaanse Lella Lombardi. Zij reed op 21 september 1976 in Oostenrijk haar laatste race en is ook de enige vrouw die ooit punten wist te scoren op het hoogste niveau. Sindsdien zijn er nog wel vrouwelijke coureurs betrokken geweest bij Formule 1-teams, maar deze hebben niet op de grid gestaan. De Formule 1 probeert daar nu weer verandering in te brengen, onder meer met de introductie van de W Series, dat later werd omgedoopt tot de F1 Academy. In de Formule E wordt er nu ook een test op poten gezet om de doorstroom van vrouwelijke coureurs te versnellen. Van der Garde gelooft er niet in en ziet 'de komende 40 jaar' geen vrouw in de F1 rijden.

Vrouw in de Formule 1 gaat niet gebeuren

Als Van der Garde in de DRS: De Race Show op YouTube de vraag krijgt of zo'n test van de Formule E ook iets is voor de Formule 1, antwoordt hij stellig: "Nee." Krijgen we de komende 40 jaar geen vrouw in de koningsklasse? "Dat gaat niet gebeuren. Ik ben daar gewoon heel eerlijk in", zo zegt Van der Garde, die overigens de test bij de Formule E wel interessant vindt. "Hoe de Formule E dit doet, is wel interessant, want het is een klasse die niet heel hard gaat. Het heeft wel een goede koppel en vermogen, maar het heeft niet heel veel downforce en gaat niet heel snel in de bochten. Dus fysiek is het prima te doen voor die dames. En ik snap wel dat het interessant is om die dames daar te laten rijden, maar in de Formule 1...."

Vrouwen vallen na 20-30 ronden uit in de F1

Van der Garde neemt Franco Colapinto als voorbeeld, die na een paar races doodvermoeid was na de Grand Prix van Singapore. "Die gozer kon he-le-maal niets meer", zegt de oud-coureur. "Dat gaat toch niet bij een vrouw? Die was na 20 of 30 ronden uitgevallen omdat ze fysiek niet zo sterk zijn als mannen." Volgens Van der Garde "gaat dat gewoon niet" en is dat "ook bewezen". "De enige die je op kan noemen, in Amerika, en die ging dan alleen hard op de ovals, is Danica Patrick", zegt hij.

Van der Garde heeft ervaring met vrouwelijke coureurs

Om zijn punt nog maar eens te benadrukken gaat Van der Garde even terug naar zijn eigen periode als coureur. "In de Formula World Series 3.5 werd ik kampioen en ik had een vrouwelijke teamgenoot: Pippa Mann. Nou, die kwam niet vooruit", aldus Van der Garde, die onlangs wel in het karten werd verslagen door Beitske Visser. "Jazeker, maar die was 20 kg lichter", aldus de 39-jarige.