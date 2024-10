Lewis Hamilton (39) maakt na dit seizoen de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij het iconische Formule 1-team gaat de Brit op zoek naar zijn achtste wereldtitel. Hij vervangt Carlos Sainz Jr. (30). Maar heeft Ferrari inmiddels misschien spijt van deze transfer? Robert Doornbos sluit het niet uit.

Het was misschien wel de grootste bom die dit jaar in de paddock tot ontploffing is gekomen: Hamilton die in 2025 naar Ferrari gaat. Het seizoen was nog niet eens begonnen of de paddock schudde al op haar grondvesten toen het nieuws naar buiten kwam. In de winter was Ferrari erin geslaagd de handtekening van Hamilton te bemachtigen. Het werd gezien als een enorm succes voor de Italiaanse renstal. Met Hamilton halen ze immers een icoon, een legende, een zevenvoudig wereldkampioen binnen. Daarnaast is Hamilton vanuit marketingtechnisch oogpunt natuurlijk ook een enorme aanwinst. Maar hoe zit het op sportief vlak? Hamilton kent geen bijster sterk seizoen, terwijl Sainz - die hij gaat vervangen - wel een dijk van een jaar rijdt. Heeft Ferrari al spijt?

Hamilton zal tevreden zijn met Ferrari in huidige vorm

In Roberto's Voorpret Mexico op YouTube blikt voormalig Formule 1-coureur Doornbos vooruit op het raceweekend in Mexico-Stad. Daarin bespreek hij ook de situatie van Hamilton en Ferrari. De geboren Rotterdammer ziet dat het er steeds meer op gaat lijken dat Hamilton in een gespreid bedje terecht gaat komen bij de Scuderia. "Hamilton zal heel blij hebben gekeken naar de resultaten van Ferrari in Austin", zo zegt Doornbos. Ferrari lijkt een goede eindsprint in te zetten en kan zelfs dit seizoen al een wereldtitel op haar naam zetten. Hamilton lijkt dus met een goede basis aan de slag te kunnen gaan in 2025. Maar geldt dit andersom ook?

Heeft Ferrari al spijt van aanstelling Hamilton?

Hamilton kent geen sterk seizoen bij Mercedes, ook niet op persoonlijk vlak. En dat terwijl de coureur die hij vervangt de sterren van de hemel rijdt. "Bij Ferrari moeten ze misschien wel denken van: 'Hoezo hebben we eigenlijk Hamilton naar binnen gehaald als Sainz het zo goed doet?'", zo zegt Doornbos. "Sainz rijdt natuurlijk de sterren van de hemel, laten we eerlijk zijn. Hij reed een waanzinnig weekend in Austin. Alsof ie een soort van ontketend is, zo van: 'Ik heb toch geen contract meer, ik rijd gewoon voor persoonlijk succes en we gaan daar zoveel mogelijk van proberen te halen in de resterende vijf Grand Prix-weekenden."

