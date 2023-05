Wolff voorspelt vrouwelijke F1-coureur binnen 10 jaar: "Dat is het plan"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 27 mei 2023 14:40

Susie Wolff verwacht binnen 10 jaar een vrouwelijke Formule 1-coureur op de grid. De vrouw van Mercedes-teambaas Toto staat aan het hoofd van de F1 Academy, een organisatie die als doel heeft vrouwen in de autosport meer kansen te geven. Wolff stelt vooral wel een goed rolmodel te kunnen gebruiken, zodat meer jong talent in de kart stapt.

Wolff was aanwezig bij het Financial Times Business of F1 Forum in Monaco. Zij is zelf een van de meest recente voorbeelden van vrouwen die het ver schopten in de autosport, maar het in de Formule 1 niet wisten te maken. Wolff was ontwikkelingscoureur bij Williams, maar reed nooit een Grand Prix. Het plan voor de komende jaren is daar dus op korte termijn verandering in te brengen. “In de komende 10 jaar een vrouw op de grid? Ik doe eens een pittige uitspraak en zeg ja. Met de F1 Academy zorgen we voor een betere route en als er één vrouw doorbreekt, volgen er meer. Dat is het plan.”

Wolff had zelf geen rolmodel of afgebakende route richting de top van de autosport. Ze reed bijvoorbeeld jarenlang in de DTM, voor ze in beeld kwam bij Williams. “Er zijn niet veel voorbeelden en dat maakt autosport in de perceptie van veel mensen een mannensport. Dat moeten we veranderen en daar doen we alles aan. Met de ondersteuning die we nu krijgen, hebben we een veel grotere kans van slagen. En kijk hier alsjeblieft niet naar als een vrouwending onder leiding van een vrouw.”

Toch hoeft Wolff alleen maar om zich heen te kijken om te zien dat ze nog een lange weg te gaan heeft, zo beseft ze zelf ook. “Als ik op dit podium kijk, dan is 95 procent van de mensen op belangrijke posities man. Zij moeten zich bij onze reis aansluiten, want zij zijn degene die voor een blijvende verandering kunnen zorgen in onze sport.”