Remy Ramjiawan

Zondag 21 mei 2023 21:12

Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard betreurt het omvallen van de W Series en verwacht dat vrouwen een echte kans op een Formule 1-zitje hebben, als ze ook op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Schot legt in de Formula For Success-podcast uit dat hij baalt van het stoppen van de W Series, iets waar hij zich veelvuldig voor heeft ingezet.

Met veel bombarie werd de W Series aangekondigd. Maar na vier jaar racen is het platform voor vrouwen weer verdwenen en dat heeft alles te maken met de financiële situatie van de klasse. De serie was namelijk ook de geldschieter van de vrouwelijke coureurs, maar ook van de prijzenpot. Uiteindelijk werd het seizoen vorig jaar al ingekort door de geldzorgen en een aankondiging op het voortzetten van de raceklasse is er nog niet gekomen. De Formule 1 heeft haar eigen variant opgericht met de F1 Academy, toch baalt de Schot over het verlies van de W Series.

Sponsors praten veel, maar doen weinig

"Bij W series was ik betrokken bij het ondersteunen van de oprichters en wat voor mij teleurstellend was, na al hun inspanningen en al hun bloed, zweet en tranen en financiële investeringen, was dat veel bedrijven die in de autosport investeren momenteel praten over diversiteit en inclusie, maar eigenlijk niet meer doen dan dat", zo uit hij zijn kritiek. Hij hoopt dan ook dat die bedrijven in de toekomst iets meer gaan doen, dan er alleen maar over praten. "Voorlopig lijkt het erop dat dat hoofdstuk (W Series red.) is afgesloten, maar de erfenis zal bestaan uit mensen als Jamie Chadwick en Naomi Schiff."

Ontwikkelen zoals Verstappen en Hamilton

Ondanks het stoppen van de W Series is Coulthard nog altijd bezig om een vrouw in de hoogste divisie van de autosport te krijgen. Met de stichting More than Equal probeert de Schot jonge meisjes in de kartsport al te ondersteunen om op die manier een goede start mee te geven. "Ik zal het samenvatten door te zeggen dat ik geloof dat we in de komende tien jaar, zo niet eerder, een waardige vrouw in de Formule 1 zullen zien racen, omdat het gaat om het creëren van kansen en het ontwikkelen van hun vaardigheden op dezelfde manier als een Max [Verstappen] of een Lewis [Hamilton deed]", aldus Coulthard.