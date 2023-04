Jeen Grievink

Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, is als algemeen directeur verantwoordelijk voor de nieuwe vrouwelijke raceklasse, de F1 Academy. Hoewel ze hoge verwachtingen heeft van dit opleidingsinstituut, kan het volgens Wolff nog wel "acht tot tien jaar" duren voordat er weer een vrouw in de Formule 1 rijdt.

De F1 Academy is een nieuwe raceklasse voor jonge vrouwelijke coureurs en is opgezet door de Formule 1 om racers van het andere geslacht ook klaar te stomen voor het grote werk. De laatste keer dat er een vrouw daadwerkelijk deelnam aan een Grand Prix, dateert immers alweer van 1976, toen de Italiaanse Lella Lombardi op de grid stond. De F1 Academy, waar ook de Nederlandse Emely de Heus (20) aan meedoet, moet hier spoedig verandering in gaan brengen. Wolff tempert echter wel de verwachtingen voor de korte termijn. Als eindverantwoordelijke voor de nieuwe raceklasse, denkt zij dat het nog wel meerdere jaren kan duren voordat er weer een vrouw doorstoot naar de hoogste raceklasse van de wereld.

Vrouw in F1 duurt nog "acht tot tien jaar"

"Ik geloof dat het nog acht tot tien jaar duurt voordat het zover is", zo doelt Wolff in gesprek met The Guardian op het doorbreken van een vrouw in de Formule 1. "Dat heeft niet alleen te maken met het tekort aan vrouwelijk talent en de vrouwelijke coureurs die doorgroeien in de sport, we weten immers allemaal dat het ongelooflijk moeilijk is om in de Formule 1 te komen. Dat is voor de mannelijke coureurs ook zo. Er zijn slechts 20 plekken op de grid en daarom zal het nog even duren. Ik geloof echt dat het over acht tot tien jaar, als we een voortdurende groei van de talentenpool hebben gehad en er meer vrouwen in de sport komen, het veel realistischer gaat zijn."

Slechts twee vrouwen stonden ooit aan start Grand Prix

Vooralsnog zijn Lombardi en Maria Teresa de Filippis de enige twee vrouwen die ooit aan het kampioenschap van de Formule 1 hebben deelgenomen, sinds de de klasse in 1950 begon. Wolff heeft zelf wel de nodige Formule 1-ervaring, maar kwam nooit in actie tijdens een race. Als test- en reservecoureur van Williams bleef haar inbreng op het circuit beperkt tot twee vrije trainingen.