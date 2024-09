Er moet binnen acht jaar een vrouwelijke coureur op de grid van de Formule 1 staan. Dat denkt Jessica Hawkins, de laatste vrouw die een F1-auto heeft bestuurd tijdens een officiële test van Aston Martin. De Britse denkt dat het nu makkelijker dan ooit tevoren is om de juiste dame te vinden.

Het lijstje van vrouwelijke coureurs die in de koningsklasse zijn uitgekomen, is niet bepaald lang te noemen. Maria Teresa de Filippis reed in drie Grands Prix voor Maserati in 1958 met P10 als beste resultaat. Lella Lombardi deed mee aan twaalf F1-races in 1975 en 1976 en scoorde in haar eerste seizoen zelfs een half puntje tijdens de verkorte Spaanse Grand Prix. Divina Galica probeerde zich driemaal te kwalificeren aan het eind van de 70-er jaren zonder succes. Desiré Wilson in 1980 en Giovanna Amati in 1992 zijn de laatste vrouwelijke coureurs die zijn ingeschreven voor een F1-race, maar ook zij kwamen niet verder dan de kwalificaties.

Puzzelstukjes

Hawkins hoopte ook ooit in de Formule 1 te belanden. De Brits toerwagenkampioen zal de kans om mee te doen aan Grands Prix waarschijnlijk niet meer krijgen, maar als hoofd van het Aston Martin-juniorprogramma kreeg ze vorig jaar wel de kans om een officiële test te doen op de Hungaroring. "Als ik er geld op moet inzetten, dan zou ik zeggen dat het ergens tussen de aankomende vier tot acht jaar gaat gebeuren", vertelde ze in een interview met The Times over de kans op een vrouwelijke coureur in de Formule 1. "Om een F1-coureur te worden, moeten zoveel puzzelstukjes precies passen: talent, een heleboel [financiële steun], en ongelooflijk veel motivatie, fitheid en een goede mentale gezondheid. We hebben vrouwen in het verleden gehad die veel van die dingen hadden, maar niet ieder puzzelstukje. We hebben tegenwoordig echter een veel betere kans om die persoon te vinden."

Grotere groep talenten

"Het draait niet alleen om de huidige coureurs, maar ook om de jongere generatie en het inspireren van vrouwen en meisjes om hen te laten realiseren dat dit ook een carrièremogelijkheid voor hun is", vervolgde Hawkins. "Ik ben puur begonnen met racen, omdat ik ooit een kartcircuit in de verte zag. Als ik dat niet had gezien, zou mijn vader me dan alsnog daar naartoe hebben gebracht? Waarschijnlijk niet, maar de F1 Academy laat wel echt zien dat het mogelijk is. En hoe meer meiden we tot de sport kunnen aantrekken vanaf een jonge leeftijd, hoe groter de groep talenten wordt om uit te kiezen, en hoe groter de kans is dat we een vrouw zien racen in de Formule 1." De F1 Academy is een formuleklasse voor vrouwelijke coureurs die in het voorprogramma van een aantal Grands Prix meerijdt. Hawkins reed zelfs in de voorganger van de F1 Academy, de W Series. "Als ik over twintig jaar terug kan kijken, wetende dat ik een positieve impact heb gemaakt om meer gelijke kansen voor vrouwen in de autosport te creëren, dan kan ik heel trots zijn."