Jefferson Slack, algemeen directeur bij Aston Martin, heeft gezegd dat het team binnen drie jaar al om het kampioenschap wil vechten. Het team is overtuigd dat met de aanwinst van Adrian Newey, die eerder deze maand werd aangekondigd, nu alle puzzelstukjes op hun plaats zijn om voor prijzen te gaan vechten met de grote teams. In 2020 won het team, toen nog Racing Point geheten, haar laatste race met Sergio Pérez achter het stuur.

Het binnen hengelen van Newey is niet de enige grote investering die Aston Martin recentelijk heeft gedaan. Het team heeft een volledig nieuwe 'campus' laten bouwen op kosten van Lawrence Stroll, met alle faciliteiten, inclusief een nieuwe windtunnel. Ook heeft Aston een deal gesloten met Honda om vanaf 2026 een exclusieve samenwerking te vormen, wat het team een zogeheten works team maakt. “We moeten vechten voor overwinningen en wereldkampioenschappen, en dat gaan we doen,” vertelde Slack op de James Allen on F1 Podcast. “Kijk, als je een team opbouwt van 300 mensen naar 1000 mensen, dan is dat een proces. Dit is een proces van vijf, zes, zeven jaar. We nemen het op tegen de best georganiseerde teams met een enorme geschiedenis - ze zijn echt heel goed in wat ze doen. Dit is geen gemakkelijke taak, maar dat is ons doel en ik ben ervan overtuigd dat we de puzzelstukjes op hun plaats hebben. Adrian is daar zeker een groot onderdeel van voor [20]26, om zeker te vechten voor overwinningen en, denk ik, dan in [20]27 te vechten voor wereldkampioenschappen.”

Puzzelstukjes vallen op hun plaats

De infrastructuur heeft Aston Martin dus al. Nu is er alleen iemand nodig die het project van de grond krijgt - Aston staat in 2024 nou eenmaal vijfde, honderden punten achter op de top vier. Met Newey aan het roer vanaf 2025 denkt Slack echter dat het tij zal keren. “Het maakt een enorm verschil, het is een goed teken voor het verhaal dat wij het team van de toekomst zijn," vervolgt hij. “Hij heeft 25 wereldkampioenschappen gewonnen. Hij heeft bij Williams gewonnen, hij heeft bij McLaren gewonnen, hij heeft bij Red Bull gewonnen en hij gaat bij ons winnen. “Dat is een groot stuk vertrouwen om te hebben als je met mensen gaat praten over het verhaal van ons team. Er is Adrian, maar er is ook een nieuwe faciliteit, een nieuwe campus, een nieuwe windtunnel en een Honda-fabrieksovereenkomst voor '26."

De beste ooit in het interpreteren

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Slack en Aston Martin, dus. Het team is ervan overtuigd dat het vooraan gaat strijden, zoals ze aan het begin van 2023 deden, toen Fernando Alonso in zes van de eerste acht races op het podium wist te eindigen. 2026 moet het keerpunt worden, helemaal met Newey, die dan druk aan het tekenen zal zijn in Silverstone. “Hij is de beste ooit in het interpreteren van nieuwe regels. In [20]26 is het de grootste regelwijziging in de geschiedenis van de Formule 1, dus hem aan onze zijde hebben is een grote blijk van vertrouwen over waar het team naartoe gaat.”

