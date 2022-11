Brian Van Hinthum

De populariteit van de Formule 1 is anno 2022 nog zelden zo groot geweest, maar jammer genoeg brengt de stijgende populariteit ook een aantal mindere verhalen met zich mee. Ook rondom de Dutch Grand Prix zou het weer raak zijn geweest en zijn er zelfs 50 tot 75 meldingen gemaakt van grensoverschrijdend gedrag in en rondom Zandvoort.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk leek het voor het eerst mis te gaan met fans die op meerdere fronten over de schreef gingen. Er zouden racistische, homofobe en seksistische opmerkingen zijn gemaakt en daar werden de fans fel voor bekritiseerd. Ook kwam de Formule 1 met een actie om het ongewenste gedrag uit de Formule 1 te weren. Svenja Tillemans, voorzitter van fanclub 'Formule 1 Vrouwen' onthult dat het ook tijdens de Dutch Grand Prix weer raak was.

Wangedrag richting vrouwen

De voorzitter, die bij Nieuwsuur op de NOS aanwezig was om te praten over de problematiek, onthult dat er tijdens en na dat weekend tussen de 50 en 75 meldingen bij haar bekend zijn geworden. "Ik kreeg zondagochtend al de eerste meldingen binnen van vrouwen die wangedrag hadden meegemaakt en mensen die wangedrag hadden gezien. Dat is anderhalve week later pas gestopt. Er is bijvoorbeeld aan borsten en billen gezeten om voor te dringen in de rij. Ook kregen vrouwen continu leuzen over zich heen", haalt ze aan.

Vrouwen durven niet meer te gaan

Volgens Tillemans wordt er wél goed geluisterd door de organisatie en hard gewerkt aan een oplossing. "Ik ben er heel blij mee dat Zandvoort dit heel serieus opneemt en hier ook echt wat mee wil doen, zowel op de voorgrond als op de achtergrond." Toch is het triest dat er door de nare ervaringen vrouwen zijn die in de toekomst liever niet meer naar een race-evenement gaan. "Dan breekt mijn racehart. Degene die het hebben gedaan moeten wegblijven en die moeten bestraft worden. Niet de vrouwen die daar slachtoffer van zijn", besluit Tillemans.