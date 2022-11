Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko staat binnen de Formule 1-paddock bekend als meedogenloos. De Oostenrijker heeft in de loop van de jaren veel coureurs promotie gegeven, maar is ook snoeihard als de resultaten tegenvallen. De 79-jarige Oostenrijker ligt niet wakker van die reputatie en stelt dat iemand de coureurs met beide benen op de grond moet houden.

De adviseur van Red Bull Racing is verantwoordelijk voor de selectie en de werving van de coureurs binnen het team, maar ook voor AlphaTauri. Daarin schroomt hij niet om in te grijpen als de resultaten tegenvallen. Zo zagen we halverwege 2019 dat Pierre Gasly werd teruggezet naar Toro Rosso (AlphaTauri), omdat hij simpelweg het tempo destijds niet kon bijbenen. Ook Alexander Albon kan erover meepraten, maar in de loop van de jaren heeft Marko genoeg talenten tegengehouden of naar de deur verwezen, als deze niet aan de eisen voldeden. Bij Road and Track legt hij de keiharde lessen van de autosport uit.

'Stoppen met geld verspillen'

Marko heeft een heleboel ouders gezien die er allemaal vanuit gaan dat hun zoon of dochter het beloofde kind is. Daarin moet hij wel kritisch zijn: "Helaas worden veel coureurs gesteund door ouders die veel geld uitgeven, soms meer geld dan ze hebben, alleen maar om de dromen te vervullen van het opvoeden van een zoon die een beroemde autocoureur wordt." De adviseur van het team wil echter het kaf van het koren scheiden en daarin vallen er soms harde woorden. "Het is mijn plicht om hen te vertellen wanneer ze een andere richting moeten inslaan en moeten stoppen met het verspillen van geld", aldus Marko.

Wreed?

De Oostenrijker neemt geen blad voor de mond als hem iets wordt gevraagd en hij is van mening dat coureurs hier tegen moeten kunnen, het is immers topsport. "Wij maken kampioenschappen mogelijk. Natuurlijk is er veel druk. Maar als je niet tegen druk kunt, is racen de verkeerde business voor je", legt hij uit. Bij Red Bull is het Max Verstappen die vandaag de dag met de scepter zwaait en dus worden alle coureurs met hem vergeleken. "Op een gegeven moment moet je erkennen dat er iemand is die speciaal is en dat het gewoon niet mogelijk is om hem te verslaan. Het is mijn taak om ze dat duidelijk te maken. Is dat wreed? Ik denk het niet", sluit Marko af.