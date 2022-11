Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 11:26 - Laatste update: 11:28

Het Nederlandse MP Motorsport heeft een vervanger voor de vertrokken kampioen Felipe Drugovich in huis weten te halen met een talent uit de Red Bull-stal: Dennis Hauger. De 19-jarige coureur uit Noorwegen stapt vanaf komend seizoen bij de Nederlandse renstal in en hoopt daar hoge ogen te gaan gooien.

Goed nieuws voor het Nederlandse MP Motorsport. Wegens de gebruikelijke reglementen in de Formule 2, mag de coureur die zich tot kampioen kroont het volgende seizoen niet meer in actie komen in de opstapklasse naar de Formule 1. Dat betekent in dit geval dus dat het team noodgedwongen afscheid moest nemen van Drugovich, die in 2022 verrassend aan de haal ging met het coureurskampioenschap. Het team kondigt nu dus Hauger aan voor 2023. De tweevoudig racewinnaar komt over van het team van PREMA Racing na een prima debuutseizoen.

Hauger in zijn nopjes

De Noor is ontzettend blij met zijn overgang naar de Nederlandse formatie. "Ik kijk er enorm naar uit om MP Motorsport te joinen voor een nieuwe poging in het FIA Formule 2-kampioenschap. MP was de revelatie van het seizoen en produceerde constant een geweldige auto voor elke race in het seizoen. Dat hebben wij ook gezien en het is prachtig nieuws dat we een deal hebben kunnen sluiten. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het team, te beginnen met de Abu Dhabi-test."

Reactie teambaas

Ook Sander Dorsman, teambaas bij MP Motorsport, is in zijn nopjes met de gesloten deal. "We zijn ontzettend verheugd met het feit dat iemand van Dennis zijn kaliber onderdeel uit gaat maken van ons Formule 2-programma in 2023. Zijn Formule 3-titel in 2021 staat nog in mijn geheugen gegrift. Hij was toen geweldig. Met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in zijn rookieseizoen, ben ik ervan overtuigd dat hij dit zal vertalen naar een consistent snelle vorm."