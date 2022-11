Legendarische Ferrari-ontwerper Forghieri op 87-jarige leeftijd overleden

Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 20:44

Mauro Forghieri, de beroemde Italiaanse engineer en rechterhand van Enzo Ferrari, is vandaag op 87-jarige leeftijd overleden. De man die als leerling bij het bedrijf in Maranello aankwam, heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van het Italiaanse merk.

Jarenlang was Forghieri het boegbeeld van de Scuderia en hij was één van de factoren waardoor Niki Lauda zo succesvol was. De stempel die Forghieri op Ferrari heeft gedrukt is vergelijkbaar met wat Adrian Newey betekent voor Red Bull Racing. Het Italiaanse team verliest dan ook een legende in Forghieri en veel iconische auto's kwamen uit de hand van de Italiaan.

Nalatenschap

Forghieri werd geboren in Modena op 13 juli 1935, niet ver van Maranello. De jonge Mauro, pas afgestudeerd in werktuigbouwkunde, kwam in 1960 bij het team in Maranello als leerling. Op slechts 27-jarige leeftijd werd hij in 1962 door Enzo Ferrari benoemd tot technisch directeur van de Scuderia, na het vertrek van vele managers zoals Carlos Chiti.

Ferrari 312B

Onder zijn leiding en vanaf 1964 won Ferrari de constructeurs- en coureurstitel met John Surtees achter het stuur van de Ferrari 158 en hij stelde de Scuderia in staat om nog eens zes constructeurstitels en drie rijderskampioenschappen te veroveren. Forghieri was ook de man achter de fabelachtige Ferrari 312 T, een Italiaanse eenzitter die in 1975, 1976, 1977 en 1979 de constructeurstitel won met coureurs als Niki Lauda en Jody Scheckter aan het stuur. Hij was ook de ontwerper van de Ferrari 330 P4, de ultieme endurance concurrent van de Ford GT40. Met vijftig Formule 1-overwinningen op zijn naam verliet hij Maranello in 1987 om bij Lamborghini en vervolgens Bugatti te gaan werken.