Brian Van Hinthum

Dinsdag 1 november 2022 16:10

Max Verstappen wist afgelopen weekend in Mexico maar weer eens een record op zijn naam te schrijven. Met overwinning nummer veertien van het seizoen reed hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel uit de boeken als het gaat om de meeste overwinningen in één seizoen. Mika Hakkinen is zwaar onder de indruk van de Nederlander.

Red Bull en Verstappen gaven tijdens de Grand Prix van Mexico weer eens hun visitekaartje af. De Nederlander vertrok van pole position en vanaf daar liet hij zien dat hij de man in bloedvorm is. Hij was constant in controle over de race en wist de banden het beste te managen. Gewapend met een uitstekende strategie van Red Bull Racing kwam de Nederlander nooit écht in problemen. Het leverde zijn veertiende overwinning van het seizoen op en daarmee heeft hij dus het record van meeste overwinningen in één seizoen nu dus alleen in handen.

Volledig zelfvertrouwen

Ook Hakkinen is diep onder de indruk van de prestaties van de Limburger. In zijn column voor Unibet maakt hij een diepe buiging voor de wereldkampioen. "Het is een ongelofelijk seizoen geweest voor Max en het hele Red Bull-team. Ze bevinden zich in een perfecte positie, waarbij ze het volledige zelfvertrouwen hebben in zichzelf, de auto en de racestrategie. In het eerste gedeelte van de race wist Max zijn zachte banden goed te managen, ook al was Lewis hard aan het pushen op de tweede stek. Toen hij wisselde naar de mediums, kon je zien dat de keuze van Mercedes voor de hard té conservatief was", zegt de Fin.

Mijlpaal van Max

De tweevoudig wereldkampioen kan bijna niet geloven dat de 25-jarige coureur er na Mexico alweer met overwinning nummer veertien vandoor ging. "Het is gestoord om veertien Grands Prix te winnen in één seizoen. Dat hebben we nog nooit gezien. Het is een fantastische mijlpaal voor Max en zijn team en ze kunnen daar nog makkelijk overwinningen aan toevoegen in Brazilië en Abu Dhabi. Als je dan kijkt naar Sergio zijn resultaat, de derde plek, dan zie je hoe klein de marges zijn. Max zit op een ander niveau."