Aston Martin kondigt Vandoorne aan als nieuwe reservecoureur voor 2023

Brian Van Hinthum

Dinsdag 1 november 2022 10:05 - Laatste update: 10:18

Stoffel Vandoorne heeft een reservezitje in de Formule 1 weten te vinden. Het team van Aston Martin heeft de Mercedes-coureur weten weg te trekken en kondigt de Belg aan als de nieuwe testcoureur van het team. Daarmee neemt hij plaats achter Fernando Alonso en Lance Stroll.

Vandoorne is na zijn vertrek bij het team van Mercedes uit de Formule E volledig gesetteld voor het nieuwe seizoen. De Belgische coureur zag hoe zijn renstal vertrok uit de elektrische raceklasse en dus moest hij opzoek naar een nieuw zitje. Die vond hij bij het team van DS Penske, waar hij teamgenoten wordt met de Fransman Jean-Eric Vergne. Hoewel de oud Formule 1-coureur in eerste instantie gewoon door leek te gaan met zijn taken als reservecoureur bij Mercedes, is dat toch niet het geval.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin slaat toe

Het team van Aston Martin is namelijk gaan hengelen naar de diensten van de Belg en heeft nu ook beet. Het team kondigt hem aan als de nieuwe test- en reservecoureur van het team. Een taak die hij gaat delen met Formule 2-kampioen Felipe Drugovich. De Belg en Braziliaan zullen de taken over het 24 races tellende seizoen gaan verdelen onder elkaar en dus in verschillende raceweekenden paraat staan bij de renstal. Wat dit verder betekent voor Nico Hulkenberg, de man die momenteel bij Aston Martin als reservecoureur werkte, zal de komende tijd blijken. De Duitser wordt regelmatig gelinkt aan een stoeltje bij Haas en dit nieuws voedt de geruchten alleen maar extra.

OOK INTERESSANT: Hülkenberg 'relatief optimistisch' over Formule 1-zitje in 2023

Reactie Vandoorne

De aanstaande Aston Martin-coureur reageert op het nieuws. "Het is ongelofelijk leuk om als reservecoureur in te stappen in de Formule 1 en ik ben blij dat het kan gebeuren bij Aston Martin. Ik heb de ontwikkelingen van het team met veel interesse gevolgd en weet hoe ongelofelijk vastberaden men is om progressie te maken. Het is geweldig om Fernando te joinen, die ik al ken uit mijn tijd in de Formule 1 en ook Lance, om hen te helpen ontwikkelen en verbeteren richting volgend jaar."