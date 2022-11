Hülkenberg 'relatief optimistisch' over Formule 1-zitje in 2023

Jan Bolscher

Dinsdag 1 november 2022 09:46 - Laatste update: 10:12

Nico Hülkenberg is naar eigen zeggen "relatief optimistisch" over zijn kansen op een Formule 1-zitje in 2023. De Duitser kan nog niets specifieks zeggen, maar lijkt goede papieren te hebben om Mick Schumacher te vervangen bij het team van Haas.

Hülkenberg verdween eind 2019 als fulltime-coureur van de grid nadat hij bij het team van Renault plaats moest maken voor Daniel Ricciardo, maar de 35-jarige coureur heeft zichzelf sindsdien knap in de schijnwerpers weten te houden. Hij heeft - met name vanwege een aantal positieve coronatesten in de paddock - meerdere succesvolle invalbeurten afgewerkt. Dit seizoen alleen al twee keer, en als reservecoureur van Aston Martin is Hülkenberg sowieso veel aanwezig op de circuits.

Artikel gaat verder onder video

Interesse van Haas

Het is een publiek geheim dat Hülkenberg op het lijstje met mogelijkheden van Haas staat. Daar heeft men voor zover bekend nog altijd niet besloten of Mick Schumacher een nieuw contract krijgt. Teameigenaar Gene Haas liet voorafgaand aan het raceweekend in de Verenigde Staten weten dat hij zijn zitje alleen zou behouden door een reeks succesvolle resultaten neer te zetten. Dat is in Austin en in Mexico helaas voor de jonge Duitser niet gelukt.

OOK INTERESSANT: De Formule 1-grid voor 2023 op dit moment

Relatief optimistisch

De laatste geruchten zijn dan ook dat Hülkenberg en Haas de gesprekken aan het afronden zijn. Zelf gaat hij er niet te diep op in: "Op dit moment kan ik nog niets specifieks zeggen", klinkt het tegenover Servus TV. "Uiteindelijk neem ik de beslissingen niet. De onderhandelingen lopen nog en ik ben relatief optimistisch over het proces. Je met geduldig zijn met dit soort beslissingen. "