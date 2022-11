Hamilton en Verstappen op één lijn, Russell baalt van Mercedes | GPFans Recap

Jorn Schonewille

Maandag 31 oktober 2022 21:56

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Gisteren won Max Verstappen met overwicht de Grand Prix van Mexico. De Nederlander won al voor de veertiende keer dit seizoen een Grand Prix. Vandaag ging het in onze berichtgeving uiteraard veelvuldig over de race van gisteren. In deze GPFans Recap ziet u Verstappen over de boycot tegen Sky, leest u dat Hamilton zich kan vinden in het besluit van Verstappen en gaan we in op andere grote nieuwsfeiten. Benieuwd wat er vandaag allemaal gebeurt is? Lees dan verder!

Verstappen over Sky Sports-boycot: "Zijn niet respectvol, één persoon in het bijzonder"

Verstappen sprak zich uit over de boycot van Red Bull in de richting van Sky Sports. Verstappen liet weten dat het medium, en in het bijzonder Ted Kravitz, respectloos is richting Verstappen en de rest van het team. Dat wordt niet meer geaccepteerd. Alles lezen? Klik dan hier!

Hamilton sluit zich aan bij uitspraken Verstappen: "Het wordt steeds giftiger"

Lewis Hamilton is het eens met Max Verstappen. De Nederlander sprak zich uit over 'toetsenbordhelden'. Hamilton is een van de coureurs die Verstappen steunt hierin. De zevenvoudig wereldkampioen uit Engeland laat weten dat het steeds giftiger wordt op social media en dat hij daar ook geregeld het slachtoffer van is. De gehele reactie van Hamilton lezen? Kijk dan hier!

Russell baalt van Mercedes: "Met dezelfde strategie als Red Bull hadden we gewonnen"

Russell baalt van Mercedes en de gekozen strategie van afgelopen race. Russell is van mening dat hij of zijn teamgenoot Lewis Hamilton een overwinning hadden kunnen boeken wanneer het team dezelfde strategie had gekozen als Red Bull. Mercedes startte met beide coureurs op de medium band, terwijl Red Bull op softs reed. Op de mediums was Mercedes vrij sterk, maar door vroeg naar de hards te gaan was de kans op een overwinning verkeken. Lees hier het hele verhaal!

Mediaoverzicht over Verstappen

Verstappen won overtuigend de Grand Prix van Mexico en zowel in het binnen- als buitenland was men lyrisch over de Nederlandse wereldkampioen. Verstappen behaalde een recordoverwinning, nog nooit won iemand 14 races in een seizoen, en was niet bij te houden tijdens zijn laatste stint. Benieuwd wat de buitenlandse media berichtte over Verstappen? Lees het hier!

Alonso haalt uit naar Alpine: "Het was beter dat de motor plofte, dan zo moeten rondrijden"

Fernando Alonso en het team van Alpine zullen uitkijken naar het einde van het seizoen. Alonso is namelijk al meermaals kritisch over het team en zal volgende seizoen uitkomen voor Aston Martin. Na zijn vierde uitvalbeurt van het seizoen wegens motorproblemen was Alonso witheet. "Het was beter dat de motor plofte, dan zo moeten rondrijden", aldus Alonso. Het hele verhaal lezen? Kijk hier!

McLaren klokt bandenwissel onder de twee seconden in Mexico

Een nieuw record dit seizoen! McLaren zet een pitstop neer in minder dan 2 seconden! Maar mag dat nog wel? De regels wat betreft veiligheid zijn aangescherpt nadat Red Bull vorig seizoen een pitstop binnen de twee seconden afrondde. Wat zal er gebeuren met McLaren? Lees het hele artikel hier!

Strafpunten Formule 1: Gasly stevent af op schorsing na GP Mexico

De strafpunten zijn weer verwerkt. Pierre Gasly is de afgelopen weken zeer ongelukkig en zit sinds vandaag in de gevaren zone. De jonge Fransman moet op zijn tellen letten want een raceban hangt hem boven het hoofd en het duurt nog wel even voordat er strafpunten wegvallen. Alles lezen? Kijk dan hier!