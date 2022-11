Jan Bolscher

Maandag 31 oktober 2022 17:29 - Laatste update: 18:02

Het Formule 1-team van McLaren heeft in Mexico Daniel Ricciardo in 1,98 seconde van een nieuw setje banden voorzien. Daarmee heeft de Britse formatie de snelste pitstop van het seizoen geklokt en stoot daarmee Red Bull Racing van de troon.

Doorgaans is het dan ook Red Bull Racing dat sterk presteert in de pitstraat. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft met een pitstop van 1,82 seconden in 2020 het wereldrecord in handen. Halverwege het seizoen van 2021 zijn de reglementen rondom de bandenwissels echter iets bijgeschaafd om de veiligheid te verbeteren, waardoor we lange tijd geen stops onder de twee seconden meer hebben gezien. McLaren was in Mexico echter lekker bezig, want ook Lando Norris kon na 2,29 seconden alweer op zijn gas.

Nieuwe reglementen

De bandenwissel van Ricciardo zorgt echter ook voor vraagtekens, want de algemene consensus was dat een pitstop niet meer onder de twee seconden mag worden afgewerkt. Dit is echter niet helemaal waar. De FIA heeft destijds besloten dat iedere monteur met een wheelgun eerst akkoord moet geven, nadat hij zijn wiel heeft gemonteerd. Als alle vier de banden zijn afgevinkt, springt er een groen lampje aan en mag de auto weer vertrekken. Tussen het moment waarop een monteur de band op de auto zet en akkoord geeft op zijn wheelgun, moet minimaal twee tienden van een seconde zitten. Volgens het motorsportorgaan is dit de tijd die nodig is voor een menselijke reactie. Red Bull Racing had tot voor kort het record voor de snelste pitstop van 2022 in hadden. In Zandvoort werd Pérez in 2,09 seconden van nieuwe sloffen voorzien.

