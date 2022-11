Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 09:33 - Laatste update: 09:37

De internationale media was na afloop van de Grand Prix in Mexico lyrisch over Max Verstappen, die zijn veertiende zege van het seizoen boekte en weer twee records aan zijn totaal toe kon voegen.

La Gazzetta dello Sport

We beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat lovend was over de prestatie van Verstappen dit seizoen. "En dat is 14! Max Verstappen werd vandaag in Mexico City de coureur met de meeste overwinningen in één seizoen in de geschiedenis van de Formule 1. Een gouden seizoen voor de Nederlandse wereldkampioen, die deze GP niet toevallig vierde met een gouden helm en dit nieuwe record, waarmee hij twee historische coureurs als Michael Schumacher en Sebastian Vettel achter zich laat. Vandaag was er geen kans voor Lewis Hamilton, die ook een goede race kende. Deze Mercedes is echter niet op het niveau van Red Bull qua race pace en bandenmanagement. Indrukwekkend was de winnende stint van Verstappen, die zich op medium banden de luxe kon veroorloven om vanaf ronde 25 tot de laatste ronde zonder prestatieverlies af te ronden."

Bild

De Duitse krant Bild kan alleen maar applaudisseren voor de prestatie van Verstappen. "Geen enkele coureur in de geschiedenis van de Formule 1 heeft dit (14 zeges in een seizoen) ooit bereikt! Sinds afgelopen weekend deelde de Red Bull-coureur het record met de twee Duitsers Schumacher (53) en Vettel (35), die elk 13 overwinningen in één jaar behaalden. Voor Verstappen werd het in Mexico een onbetwiste overwinning. De Nederlander, die de wereldtitel al heeft veiliggesteld, domineerde de race vanaf het begin. Lewis Hamilton, die als tweede eindigde, had op geen enkel moment in de race een realistische kans om te winnen."

Marca

Het Spaanse Marca zag vooral dat de strategie van Red Bull en Verstappen sterk was. "Max Verstappen heeft op dit moment geen gelijke in de Formule 1. De regerend wereldkampioen behaalde tijdens de Grand Prix van Mexico zijn veertiende overwinning van het jaar, het record aller tijden tijdens één seizoen in de Formule 1. Lewis Hamilton werd tweede en Checo Pérez, de lokale idool, moest genoegen nemen met de derde plaats. Verstappen controleerde zijn zachte banden bij de start op een even onverwachte als meesterlijke manier, schakelde vervolgens over op medium en stevende af op nog een onbetwiste overwinning."

The Guardian

Tot slot The Guardian, waar Verstappen als dominant wordt gezien. "Max Verstappen is een coureur van het hoogste niveau en heeft zich nauwelijks in het zweet gewerkt toen hij zijn naam in de recordboeken van de Formule 1 schreef. Onbezorgd en onverstoorbaar nadat hij uit zijn auto was geklommen, leek het wel alsof hij kon genieten van een uitstapje op de zondagmiddag naar het strand. Het was een beeld dat zijn seizoen zou kunnen samenvatten. Hij noteert een ongeëvenaard aantal overwinningen tijdens dit seizoen en won de race ook nog eens, net zoals hij zijn tweede wereldkampioenschap al definitief heeft bezegeld. De overwinning van de Nederlander op het Autódromo Hermanos Rodríguez was opnieuw een dominante vertoning, zij het in een onopvallende race. Het was een optocht, met Verstappen op kop die de Mercedes van Lewis Hamilton naar de tweede plaats en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez naar de derde plaats zag rijden."