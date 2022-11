Verstappen pakt recordzege, Mercedes blundert met banden | Wat hebben we geleerd van Mexico

Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Maandag 31 oktober 2022 15:53

Voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen was de zege in Mexico er eentje met een gouden rand. De Nederlander wist namelijk zijn veertiende overwinning van het jaar te pakken en dat heeft nog geen enkele andere coureur weten te doen.

Tijdens het raceweekend kwam het gevaar vooral vanuit Lewis Hamilton, maar de bandenkeuze zorgde ervoor dat de overwinning voor de Limburger niet in gevaar kwam. Sergio Pérez kwam als derde over de streep en zorgde met zijn prestatie voor blijdschap op de tribunes. Ferrari kwam er verder niet aan te pas in Mexico, Carlos Sainz werd vijfde en Charles Leclerc zag als zesde de zwart-wit geblokte vlag. Wat hebben we geleerd op het Autodromo Hermanos Rodriguez?

Verstappen het complete pakket

Dat Max Verstappen razendsnel is en meedogenloos kan zijn in een gevecht, dat is algemeen bekend feit. Beide kwaliteiten kwamen voortdurend naar voren in zijn eerste twee kampioenschappen. Maar de race van zondag liet een andere kant van de Nederlander zien, die een week eerder in Austin begon op te vallen. Verstappen startte op de softs, maar schakelde over op mediumbanden voor een tweede stint die uiteindelijk 46 ronden zou duren, hoewel er van tevoren werd gedacht dat dit niet mogelijk zou zijn. Maar Verstappen was de zogeheten bandenfluisteraar en hij verlengde de stint en sloeg een gat ten opzichte van Hamilton. Met een voorsprong van 15,1 seconden aan het einde van de race, bewijst de tweevoudig wereldkampioen dat hij een complete Formule 1-coureur is geworden.

Mercedes hapert

De harde banden waren het hele weekend al ongunstig en zowel Hamilton als George Russell hadden bij de start op de mediumbanden de kans om de eerste stint te verlengen en de softs te monteren voor een aanval aan het eind van de race om te proberen de eerste overwinning van het seizoen te pakken.

Maar Mercedes ging voor een andere strategie, gesteund door de rekenmodellen van het team. Een overstap naar de harde banden lag in het verschiet voor het duo van Mercedes. Hierdoor kon Hamilton zijn rivaal Verstappen niet aanvallen en moest hij vooral naar achteren kijken en Pérez in de gaten houden. Het was een strategische blunder van de Zilverpijlen die, hoewel het dit seizoen niet zo veel betekent, zal moeten worden weggewerkt, wil het team volgend jaar weer meedoen voor de titel.

Het rommelt tussen Alpine en Alonso

Weer een race met een motorprobleem voor Fernando Alonso. De tweevoudig kampioen stevende af op een P7 nadat hij de Alfa Romeo van Valtteri Bottas in het begin van de race op een afstand van twintig seconden had gezet. Ook teamgenoot Esteban Ocon kon de Spanjaard niet bijhouden. Maar Alonso verloor één van zijn zes cilinders voordat zijn motor het uiteindelijk de geest gaf, met nog zes ronden te gaan. Meer dan zestig punten zijn verloren gegaan door betrouwbaarheid, zo beweert de Spanjaard. De suggestie dat hij een slechte auto heeft, valt niet in goede aarde bij het team. Nog twee races te gaan tot ze uit elkaar kunnen.

Ricciardo bewijst dat het talent er nog wel is

Het is een miserabel seizoen geweest voor Daniel Ricciardo, maar met het oog op een herintrede in de Formule 1 in 2024, kunnen resultaten als die van zondag geen kwaad. De McLaren-coureur startte buiten de top tien en reed een groot deel van de race buiten de punten. Ricciardo koos voor de medium-zachte strategie en dat werkte voor de Australiër. Een botsing met Yuki Tsunoda kostte Ricciardo tien seconden, maar door in twintig ronden van buiten de punten naar de zevende plaats te stijgen en het gat van tien seconden met Ocon te vergroten, voelde dit aan als de Ricciardo waar we vorig decennium van zijn gaan houden. De stralende glimlach kwam terug met oprechte vreugde in plaats van een beschermend masker na de race. Meer van hetzelfde graag in Brazilië en Abu Dhabi.

Het gedrag van de fans

We weten dat misbruik op sociale media en door het publiek tijdens races al lang een probleem is, maar de problemen tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad waren aantoonbaar veel alarmerender. Er was weinig bewegingsruimte in de paddock, waar coureurs en teambazen werden belaagd door degenen die het geluk hadden dat ze toegang kregen tot het gebied. Het beveiligingspersoneel moest beschermende cirkels vormen rond de sterren van de show, hoewel Pierre Gasly onthulde dat zijn tas was geopend op weg naar de hospitality. Het laat zien dat de koningsklasse op het gebied van de beveiliging nog een aantal stappen moet gaan maken.