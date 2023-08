Brian Van Hinthum

Dat de Formule 1-coureurs niet op een houtje hoeven te bijten, is over het algemeen wel bekend. De heren zijn vaak van vroeger uit al opgegroeid in welvarende gezinnen, maar in de koningsklasse zelf strijken ze ook nog een aardig zakcentje op. Hoeveel precies? Dat lees je in dit artikel.

De Formule 1 staat over het algemeen bekend als één van de sporten waar het meeste geld in omgaat ter wereld. Veel van die knaken zitten hem natuurlijk in de teams, circuits, auto's en technologische ontwikkelingen zelf, maar ook de coureurs die de magie moeten verrichten hebben het over het algemeen niet verkeerd. Slechts twintig coureurs kunnen plaatsnemen in de koningsklasse en dus worden de uitverkorenen automatisch gezien als de besten in hun vak.

Hoeveel verdienen de Formule 1-coureurs?

En daar staat natuurlijk een beloning op. Hoewel een aantal coureurs natuurlijk zelf al een zak geld via sponsoren meeneemt om in de hoogste tak van motorsport te belanden, moeten ook zij natuurlijk gewoon zelf brood op de plank hebben. Dat moet voor de meeste coureurs gebaseerd op onderstaande salarissen geen al te groot probleem zijn. Daarnaast woont een groot gedeelte van de coureurs ook nog eens in belastingparadijzen als Monaco en de Bahama's, waardoor zij het volledige bedrag opstrijken.

Omdat niet alle contracten van de heren open en bloot op straat liggen, zijn de basislonen van de heren in onderstaande tabel op een rijtje gezet. Uit de bedragen blijkt dat Yuki Tsunoda met een slordige 800.000 pond per jaar de coureur is die het met het minste bedrag van de mannen moet doen in 2023. Max Verstappen is met een bedrag van 42 miljoen pond nog altijd de meestverdienende coureur op de grid.

Prestatiebonussen

Vanzelfsprekend zijn dit dus alleen de basislonen die de coureurs verdienen. In veel van de contracten van de coureurs zijn ook nog speciale prestatiebonussen opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de beruchte bonus van 50.000 euro per punt die Kimi Raikkonen in zijn contract wist te verwerken toen hij in 2012 instapte bij laagvlieger Lotus. De renstal wist hem daarmee over te halen terug te keren in de Formule 1, maar de Fin behaalde in zijn eerste seizoen maar liefst 207 punten en in zijn tweede jaar 183 punten, wat in bonus neerkomt op een slordige 19,5 miljoen euro. De renstal ging bijna failliet door de constructie, oeps.

Overige inkomsten

Buiten het basissalaris en de speciale bonussen om verdienen de heren natuurlijk ook nog een hoop geld met andere zaken buiten de baan om. Denk hierbij aan medewerking aan advertenties, eigen investeringen, merchandise etc. Zo zien we Verstappen natuurlijk met contracten bij EA Sports en Viaplay, terwijl Hamilton bijvoorbeeld mede-eigenaar is van NFL-franchise The Denver Broncos. Geld moet rollen, zullen we maar zeggen,

De salarissen van de Formule 1-coureurs anno 2023