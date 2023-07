Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 08:35 - Laatste update: 09:49

Charles Leclerc stelt dat eerlijkheid in de communicatie met Ferrari de sleutel tot succes is. De Monegask hoopt met de Italiaanse renstal terug te keren aan de top, maar strategische missers en een teleurstellende auto staan dat vooralsnog in de weg.

Ferrari leek aan het begin van 2022 nog een serieuze kanshebber voor de wereldtitel, maar toen Red Bull eenmaal op stoom kwam, begon het team uit Maranello juist steeds meer fouten te maken. In strategisch opzicht ging het meerdere keren mis en dat kostte Leclerc vaak belangrijke punten. Dat hij daarvan baalt, is ook bij de teamleiding duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc stelt in gesprek met The Guardian namelijk dat hij en zijn team altijd eerlijk tegen elkaar zijn. “We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat spreken we ook naar elkaar uit. Ik zeg tegen het team wat ik vind en andersom doet het team dat ook. Dat is de manier om verder te komen. Ik denk niet dat vertrouwen ooit een probleem is geweest. We zien andere dingen in de auto dan de mensen aan de pitmuur, dan kan er weleens wat gebeuren.”

Teleurstellingen

De Monegask lijkt eventuele teleurstellingen dus kalm te ondergaan, maar geeft toe dat het soms moeilijk is om te zien dat andere coureurs of teams beter presteren. “Dan ga je door een periode waarin je jezelf veel vragen stelt. Ik vraag mezelf altijd af of onze aanpak de juiste is, ben erg kritisch op mezelf als ik een fout maak. Ik motiveer iedereen binnen het team om hetzelfde te doen, om kritisch naar jezelf te kijken en te verbeteren waar dat kan.”

Die verbetering moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe aanval op de wereldtitel maar dit jaar zit dat er duidelijk niet in. “Het is niet frustrerend, het motiveert me juist”, vervolgt Leclerc. “Ik wil er alles aan doen om de situatie te veranderen, Ferrari terug te brengen waar het hoort te staan: aan de top. Als we daarin slagen, zal dat een heel bijzonder moment zijn.”