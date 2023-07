Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 juli 2023 08:04

De 23-jarige Yuki Tsunoda is in 2023 gestart aan zijn derde jaar bij AlphaTauri en heeft nog een overeenkomst tot het einde van het jaar. De Japanner doet het voorlopig prima bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar zou een kans bij het topteam zeker niet laten liggen.

Tsunoda is sinds 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma bij Red Bull. Daar werd de Japanner als protegé van Honda gestald. De afgelopen seizoenen legde Tsunoda het af tegen Pierre Gasly, maar Nyck de Vries was niet sneller. Daniel Ricciardo is onlangs de nieuwe teamgenoot van Tsunoda geworden en dat lijkt een ideaal meetmoment te zijn. Toch is de verwachting dat de Australiër inzet op het stoeltje bij Red Bull Racing, maar Tsunoda legt bij Total-Motorsport uit dat hij een kans bij Red Bull ook niet zou laten schieten.

Loyaliteit

Tsunoda is zich ervan bewust dat Red Bull hem ook in de gaten houdt: "Als coureur is het goed om de aandacht van andere teams te hebben, maar op dit moment ben ik gelukkig bij AlphaTauri. Ze hebben me de afgelopen jaren gesteund, dus ik denk er niet aan om van team te veranderen. Iedereen zegt dat ik vertrouwen heb vanwege dit jaar, maar tegelijkertijd hebben maar weinigen mijn races van vorig jaar gezien." In de beginfase van de Formule 1-carrière van Tsunoda, stond hij zo nu en dan in de grindbak met schade. AlphaTauri heeft hem daarom laten verhuizen naar Italië, om meer grip op de Japanner te krijgen.

'Niet te veel nadenken'

Hoewel hij op dus op zijn plek zit, zou hij een kans van Red Bull zeker niet afslaan. "Als er een kans is om naar Red Bull te gaan, zou dat geweldig zijn. Maar ik denk niet te veel aan 2024 en er is weinig reden om buiten AlphaTauri te kijken. Ik heb veel vertrouwen en dat heb ik dit jaar vaker laten zien in races en kwalificaties. Ik maak me niet al te veel zorgen over mijn contract, ik ben meer gefocust op wat ik moet doen in de races om resultaten te boeken", aldus Tsunoda.