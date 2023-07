Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 17:22

Luca di Montezemolo heeft vier miljoen dollar geïnvesteerd in Aston Martin en dat is opvallend, want de Italiaan stond lang aan het hoofd van het Formule 1-team van Ferrari. Hij heeft er blijkbaar meer vertrouwen in dat er bij Aston Martin veel geld te verdienen valt.

Volgens BusinessF1 verwacht Di Montezomolo dat Aston Martin de komende jaren flink meer waard zal worden. De Britse autofabrikant wordt op dit moment gewaardeerd op iets meer dan 1 miljard dollar, terwijl dat in het geval van Ferrari 35 miljard dollar is. De Italiaanse zakenman voorziet echter een zelfde groei voor Aston Martin en in dat geval kan zijn investering weleens veel meer opbrengen.

Di Montezemolo en Stroll kennen elkaar al lang. De Canadees was een van de grootste investeerders in modemerk Tommy Hilfiger en de Italiaan was teambaas van Ferrari in de tijd dat er een sponsorovereenkomst was. Di Montezomolo zou erop gokken dat Aston Martin binnen een jaar tijd vijf keer meer waard wordt, waarmee zijn aandeel dus in diezelfde periode groeit naar een waarde van 20 miljoen dollar.

Het is de vraag of dat gaat lukken en Stroll zelf lijkt een stuk voorzichtiger, al is het maar omdat Aston Martin op dit moment 1,5 miljoen dollar verlies draait. Dan hebben we hiet niet over 1,5 miljoen per jaar of per maand, maar per dag (!). Aston Martin zou onder andere teveel auto’s hebben geproduceerd, waarna deze modellen voor een lagere prijs verkocht moesten worden.