Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 18:37 - Laatste update: 19:16

Daar waar Sergio Pérez aan het begin van het seizoen nog het kampioenschap als doel had gesteld, moet hij na twaalf ronden in het 2023-seizoen toegeven dat de tweede plek het hoogst haalbare is.

'Checo' begon het huidige jaar erg sterk en was teamgenoot Max Verstappen op een bepaald punt tot aan 1 punt genaderd. Toch ging het vanaf de race in Miami bergafwaarts. De Mexicaan wist vijf kwalificaties op rij niet door te stoten naar Q3 en door die inhaalraces kijkt hij inmiddels aan tegen een achterstand van 99 punten. Pérez erkent bij Marca dat de titelstrijd buiten bereik is, maar dat hij er alles aan gaat doen om de tweede plek veilig te stellen.

Liefde voor stratencircuits

De 33-jarige Red Bull-coureur was dit weekend in Madrid, voor een demorun van Red Bull Racing. "Voor mij is het een droom om op deze wegen te zijn, zelfs als ik niet thuis ben, heb ik het gevoel dat ik er ben. Stratencircuits zijn speciaal, omdat ze in elke stad een andere sfeer creëren en ik ben er vrij goed in", zo legt hij zijn voorliefde voor stratencircuits uit. Hoewel Pérez de afgelopen races maar mondjesmaat het podium wist te bereiken, is hij erop gebrand om het seizoen voor de zomerstop goed af te sluiten. "Mijn doel is om voor de zomerstop twee goede resultaten neer te zetten, ik hoop in Hongarije op het podium te staan."

Doelstelling 2023

Ook Pérez weet dat het beter moet dan de afgelopen races, om P2 in het klassement te behouden. "Ik sta niet door een wonder tweede in het wereldkampioenschap, ik heb twee races gewonnen en ik had een paar slechte wedstrijden, maar ik ben er." In plaats van naar voren kijken, houdt hij vooral de teams achter zich in de gaten. "Ik had dit niveau niet verwacht van Aston Martin, ik was aangenaam verrast, net als McLaren. Mijn doel is om tweede te worden in het kampioenschap", zo laat hij niets aan de verbeelding over.

Rivaliteit met Verstappen

In het heetst van de strijd ging het er niet altijd even vriendelijk aan toe tussen Verstappen en Pérez, maar halverwege het 2023-seizoen moet de Mexicaan de kwaliteiten van zijn teamgenoot erkennen. "Max Verstappen is een van de groten van de Formule 1, net als Michael Schumacher of Ayrton Senna", aldus 'Checo'.