Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 juli 2023 15:41

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton geeft bij Channel 4 tekst en uitleg over zijn opmerking over dominantie binnen de Formule 1. De Brit heeft zelf jarenlang de Formule 1 gedomineerd en misgunt niemand zijn succes, maar wijst simpelweg naar de aantrekkelijkheid van de koningsklasse.

De 38-jarige Hamilton was in de voorbije weken vocaal over dominantie binnen de Formule 1. Daar waar hij zelf jarenlang aan de top heeft gestaan, vindt hij inmiddels dat dominantie niet goed is voor de Formule 1. Die opmerking viel bij velen niet zo goed, ook Max Verstappen verbaasde zich erover. De Limburger knipoogde door te zeggen dat dit soort opmerkingen niet waren gevallen toen Hamilton zelf de overwinningen aan elkaar reeg, maar de Brit legt uit dat hij zijn opmerking niet op die manier is bedoeld.

Artikel gaat verder onder video

'Dat is waar racen om gaat'

"Ik heb al die reacties ook gezien: 'Dat zei hij niet toen hij zelf dominant was'. De waarheid is, dat dit iets is waar we al eerder over hebben gesproken. We hebben er over gesproken toen wij dominant waren", zo legt Hamilton uit. Vanaf het begin van het hybride-tijdperk was het juist Mercedes dat de dienst uitmaakte en heeft de renstal acht constructeurstitels op rij gepakt. "Kijk, ik weet nog dat er een periode was dat we een aantal gevechten met Ferrari hadden. Er waren ook tijden dat we een flinke voorsprong hadden. Natuurlijk wil ik vooraan staan en daar knokken, maar om een gat van vijf tienden te hebben op je concurrent, dat voelt voor mij niet als close racing. Dat is wel waar racen namelijk om gaat."

Budgetcap gaat niet ver genoeg

Het kostenplafond is ingevoerd om een gelijker speelveld te creëren, maar volgens de 38-jarige Mercedes-man moet het verder gaan dan dat. "Ze hebben nu de regels veranderd met een budgetcap. Dat is bedoeld om een gelijk speelveld te creëren en dat heeft het niet gedaan. Het enige wat ik zeg is dat we dit gesprek gaande moeten houden. Als we dingen laten zoals ze zijn, misschien gaat Ferrari dan straks wel een aantal jaren domineren. Daarna is het misschien McLaren of Mercedes. Dat is denk ik niet het beste voor de fans", gaat Hamilton verder. "Ook als wij weer aan de voorkant van het veld staan. Het zou niet mogelijk moeten zijn om een aantal jaren van dominantie te kunnen hebben."

Max Verstappen als winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië

Tijdperk Max Verstappen

Vandaag de dag bevinden we ons in het tijdperk van Max Verstappen en hoewel Hamilton niets tegen de Nederlander heeft, wil hij zo'n dominantie wel voorkomen. "Niemand wil de periode zien die ik had, die Michael [Schumacher] heeft gehad, de periode die [Sebastian] Vettel had en de periode die Max nu heeft. Er is een kans dat Red Bull de komende drie jaren gaat domineren, met de huidige budgetcap. Voor de Verstappen-fans is dit natuurlijk genieten en ook voor Max", aldus Hamilton, die vooral het gesprek gaande wil houden.