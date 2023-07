Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner is voorlopig tevreden over het motorproject met Ford. De eindverantwoordelijke is vooral blij dat Ford haar eigen ding doet en zich niet bemoeit met de bedrijfsvoering van Red Bull, daarnaast wijst hij naar de expertise die het merk meeneemt.

Het Oostenrijkse team heeft voor de periode vanaf 2026 de handen ineengeslagen met het Amerikaanse Ford. Red Bull heeft sinds het aangekondigde vertrek van Honda de kans gepakt om zelf een motorafdeling te starten en kreeg onlangs te horen dat de Japanners toch weer een terugkeer in de sport gaan maken. Bij Red Bull was dat niet meer mogelijk, na de aankondiging van Ford en het Japanse merk zal vanaf 2026 de partner van Aston Martin zijn.

'Grootse campus in F1

Red Bull Powertrains zal vanaf 2026 dan ook op eigen benen moeten gaan staan en doet dat met hulp van Ford. De campus is inmiddels al helemaal afgebouwd en daarmee is Red Bull, naast Ferrari, het enige team dat het Formule 1-project van a tot z beheerst. "Ik denk dat we nu de grootste campus in de F1 hebben. We zitten nu op een terrein van 20 hectare met 18 gebouwen", zo vertelt hij aan de Spaanse tak van Motorsport.com.

Vruchtbare relatie

Ford neemt expertise mee, waarover Red Bull zelf nog niet beschikt. "We zitten wekelijks met de jongens van Ford om tafel, over de elektrische kant en er zijn zeer interessante ontwikkelingen", zo legt Horner uit. Het is wat dat betreft dan ook een afgebakende samenwerking. "Ze proberen ons niet te vertellen hoe we ons bedrijf moeten runnen en ze zijn er niet bij betrokken vanuit het oogpunt van eigen vermogen. En tot nu toe is het een zeer, zeer vruchtbare relatie geweest."

Rekening

De constructie met Ford zorgt er ook voor dat Red Bull simpelweg minder kosten heeft. "We hebben een geweldige relatie gehad met Honda, waar ze ons hebben behandeld als een officieel team, maar we hebben elke cent van de motorrekening betaald en zullen dat blijven doen tot het einde van 2025." Dat is met Ford anders geregeld: "En door de samenwerking met Ford is die last voor de aandeelhouders gehalveerd. En in de context van een kostenplafond, begint het nu zinvol te worden."