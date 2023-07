Remy Ramjiawan

Donderdag 13 juli 2023 13:39 - Laatste update: 15:09

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport is de oorzaak van de lobby van Red Bull Racing om het motorreglement van 2026 te wijzigen, dat het team simpelweg achterloopt op schema en zo'n tien pk tekort komt bij de nieuwe power unit.

Het motorreglement dat in 2026 van kracht moet worden is vandaag de dag een heet hangijzer binnen de sport. Zo vinden enkele teams, gesteund door Red Bull Racing, dat de verhouding van de nieuwe power unit iets moet worden gewijzigd. Vanaf 2026 zal namelijk de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor komen, de andere helft wordt opgewekt door de accu. Christian Horner zou daar een lichte verschuiving in willen zien, omdat hij eerder sprak over een gebrek aan vermogen aan het einde van lange rechte stukken. Ook Ferrari deelt die zorgen. Daar tegenover staat Mercedes, die vindt dat Red Bull de zaak probeert te beïnvloeden en wil niets weten van een wijziging.

'Red Bull Ford-power unit komt 10 pk tekort'

Een stem uit de paddock meldt aan het Duitse medium: "Red Bull is zo superieur onder de huidige reglementen. Als ik in hun positie was, zou ik ook liever geen verandering zien." Toch vermoedt AMuS dat het Red Bull niet alleen te doen is om het behoud van de huidige power units. Zo blijkt uit navraag dat de verbrandingsmotoren van het team uit Milton Keynes iets achter ligt op schema. Er zouden dan ook een aantal kinderziektes zijn, wat normaal wordt geacht bij een nieuwe motorfabrikant. Toch resulteert dat in een verbrandingsmotor die momenteel zo'n tien pk achter loopt op de doelstelling. Mercedes zou de beste start hebben gehad, maar Red Bull Ford zou wel voor liggen op Ferrari.

Verstappen: 'We lopen voor op schema'

Daar waar AMuS naar bronnen wijst die stellen dat Red Bull op het schema achterloopt, gaf Max Verstappen eerder in gesprek met onder andere GPFans het tegenovergestelde aan. "We zijn op het juiste moment begonnen, we lopen voor op schema, maar 2026 staat eigenlijk ook al bijna voor de deur. Er moet nog veel werk verricht worden, maar we zitten op het goede spoor. We moeten vol gas blijven pushen om een goede motor te leveren."

Aanpassing reglement

Horner heeft zich onlangs uitgesproken voor een wijziging van het reglement, maar kan nog niet op veel steun rekenen, behalve Ferrari. Daarbij moet ook gezegd worden dat het akkoord op het reglement voor Audi de reden was om aan de Formule 1 mee te gaan doen en dat geldt in mindere mate ook voor Honda. Toto Wolff verwacht daarom geen aanpassing van de regels. "Alleen omdat ze geen vooruitgang boeken met hun motorprogramma, komen ze met zoiets om de hoek kijken. Er zit altijd een motief achter zulke uitspraken."