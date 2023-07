Remy Ramjiawan

Donderdag 13 juli 2023 12:46

Juan Pablo Montoya ziet geen enkele reden om Sergio Pérez bij Red Bull Racing te vervangen. De Mexicaan kan op een goede dag dicht in de buurt van Max Verstappen komen en de tweevoudig kampioen staat niet tot nauwelijks onder druk van 'Checo'.

Red Bull Racing heeft sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 lang gezocht naar de ideale tweede man. Na Pierre Gasly en Alexander Albon is Pérez naar het team gehaald om het zitje naast Verstappen in te vullen. Hoewel 'Checo' in grote delen van 2022, maar ook in 2023 moeite moet doen om het podium te bereiken, kan ook niet ontkend worden dat hij op stratencircuits vaak iets extra's heeft. Montoya wijst bij VegasInsider naar een perfecte harmonie bij Red Bull Racing, die vooral niet verstoord moet worden.

Pérez ideale nummer twee

Daar waar Mercedes anno 2023 met Lewis Hamilton en George Russell aan boord over twee nummer één coureurs beschikt, heeft Red Bull voor een duidelijke eerste en tweede coureur gezorgd, al wil het team dat niet uitspreken. Hoewel Pérez in een matige vorm verkeerd, vindt Montoya niet dat er nu een vervanger moet worden gezocht. "Ik weet het niet. Er is geen reden om een andere coureur in te zetten in plaats van Checo Pérez. Met Checo als teamgenoot is de sfeer erg prettig omdat Max niet onder druk staat." Op de dagen dat Pérez op de toppen van zijn kunnen presteert, houdt hij Verstappen weer scherp. "Soms kan Checo zijn 'A-game brengen' en Max wakker schudden en hem laten zeggen 'oké ik moet echt stoppen met spelen'. Op dit moment werkt dat goed."

Nieuwe teamgenoot op de lange termijn

Pérez heeft nog een overeenkomst met Red Bull tot en met 2024 op zak en voorlopig verwacht Montoya geen wissels. Toch vindt hij dat er op de lange termijn wel over een geschikte vervanger moet worden nagedacht. "Want Max gaat door een fase en dat is normaal. Hij zal dan nog steeds geweldig zijn, maar hij zal een beetje veranderen. Misschien dat iemand op dat moment bij het team moet komen met iets meer honger en dat hoort er nu eenmaal bij."

De druk van Helmut Marko

De grote en vaak ook kritische factor Helmut Marko, daar moet natuurlijk ook rekening mee worden gehouden. De Oostenrijker legt vaak druk op de coureurs en Nyck de Vries heeft inmiddels ook door dat hij uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Over de kritiek die Marko vaak op zijn rijders heeft, zegt Montoya: "De manier waarop Helmut met dit soort dingen omgaat, is niet omdat hij je wil ontslaan, maar omdat hij je onder druk zet om te presteren. Hij wil het beste uit je halen." Het credo van de adviseur van Red Bull Racing: "Hij geeft je geen schouderklopjes en zegt 'je bent de beste, je kunt het'.