Remy Ramjiawan

Donderdag 13 juli 2023 10:03 - Laatste update: 10:21

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is door het Amerikaanse ESPN uitgeroepen tot de beste coureur van 2023. Vorig jaar werd de Nederlander in twee categorieën genomineerd, maar viel hij buiten de prijzen.

De ESPY's (Excellence in Sports Performance Yearly Award) worden al sinds 1993 uitgedeeld door de Amerikaanse televisiezender. Het is een onderscheiding voor diverse sportprestaties en er zijn ook verschillende categorieën. Zo zijn er prijzen voor het beste team uit 2023, maar wordt er ook een award uitgedeeld voor een sporter die bijvoorbeeld de beste comeback heeft weten te maken.

ESPY

Verstappen heeft de ESPY voor beste coureur van 2023 weten te winnen. De Nederlander laat daarmee Brittany Force, Kyle Larson (winnaar 2022) en Josef Newgarden achter zich. De tweevoudig kampioen was ook genomineerd voor de Best Record-Breaking Performance. De Limburger wist in 2022 namelijk maar liefst vijftien zeges te pakken, maar uiteindelijk ging die ESPY naar basketballlegende LeBron James.

Andere F1-winnaars

In het verleden zijn er al vaker Formule 1-coureurs genomineerd en uiteindelijk met de prijzen naar huis gegaan. Zo wist Lewis Hamilton meerdere ESPY's op te halen, ook Michael Schumacher heeft een aantal ESPY's in ontvangst mogen nemen. Nigel Mansell was de eerste winnaar van de ESPY voor beste coureur, dat gebeurde in 1993.