Dr. Helmut Marko heeft een dag na het ontslag van Nyck de Vries tekst en uitleg gegeven in De Telegraaf. Daar legt de adviseur van Red Bull Racing uit dat het niets persoonlijks is, maar dat de snelheid bij de voormalig Formule E-kampioen simpelweg ontbrak.

De Vries viel vorig jaar als invaller van Alexander Albon bij Williams op door direct punten bij zijn debuut te pakken. Na een telefoontje en een gesprekje in Oostenrijk met Marko, was de adviseur van Red Bull overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de Nederlander. Meer dan tien wedstrijden in 2023 heeft die deal niet geduurd. De Vries kon Yuki Tsunoda niet bijhouden en Marko zag ook geen echte verbetering.

Geen verbetering

Marko staat er nu eenmaal om bekend dat hij niet schroomt om moeilijke beslissingen te nemen, al reist ook wel de vraag op of De Vries wel een eerlijke kans heeft gehad. "We hadden verwacht dat hij dit jaar minimaal gelijkwaardig zou zijn aan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar dat was niet het geval. Eigenlijk was hij altijd drie tienden van een seconde langzamer. We zagen geen verbetering", zo legt de tachtigjarige Marko uit.

'Geen één keer een superronde gereden'

Hoewel De Vries officieel een rookie was, beschouwde Marko hem niet zo. "Hij is 28 jaar, heeft veel ervaring en ook veel kennis kunnen opdoen als testrijder in verschillende Formule 1-auto’s. Je kan hem in mijn ogen niet vergelijken met een jonge rookie. Eind april in Bakoe begon hij goed aan het weekeinde en dacht ik dat hij beter zou gaan presteren, maar vervolgens crashte hij weer. Hij heeft helaas geen één keer een superronde gereden waarvan we versteld stonden."

Bandentest Ricciardo was bevestiging

Volgens Marko was er dan ook geen andere optie dan om in te grijpen. "We moesten iets doen. Waarom zouden we nog wachten en wat maken twee races extra nog uit, als je geen verbetering ziet? Nyck is een heel prettige jongen, maar de snelheid was er gewoon niet." Daarbij was de bandentest van Daniel Ricciardo de bevestiging voor Marko. "Als Ricciardo de snelheid niet had gehad, hadden we iets anders moeten overwegen", aldus Marko.