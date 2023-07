Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 14:26

McLaren-CEO Zak Brown heeft het goede gevoel na de race in Groot-Brittannië te pakken. De eindverantwoordelijke van het bedrijf wil na het resultaat op Silverstone de jacht inzetten op Max Verstappen en knipoogt naar Red Bull Racing en stelt dat McLaren binnen de budgetcap is gebleven, door in het budget van de catering te snijden.

Het kostenplafond is sinds 2021 een feit binnen de Formule 1. Het heeft ervoor gezorgd dat teams niet meer ongelimiteerd veel geld uit kunnen geven. Hiermee wil de sport een gelijker speelveld creëren. Toch zijn de regels nog relatief nieuw en was er hier en daar nog wat onduidelijk. Red Bull kon niet binnen de lijntjes kleuren en had te veel geld uitgegeven, al was dit, naar eigen zeggen, bedoeld voor de catering in plaats van de ontwikkeling van de auto. Het heeft ervoor gezorgd dat de renstal niet alleen een boete van zeven miljoen euro moest betalen, ook kreeg het tien procent minder ontwikkelingstijd.

Binnen budget blijven

Brown vertelde na afloop van de race op zondag over de budgetcap: "Het eerste wat we hebben gedaan is onze catering-rekening verlagen! We hadden wat inefficiënties in onze uitgaven. We werkten niet met onze eigen windtunnel, we huurden de windtunnels, dus dat brengt hogere kosten met zich mee in plaats van als je alleen maar operationele kosten voor je eigen windtunnel betaalt." Inmiddels heeft Brown de financiën voor het team op de rit: "We hebben een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen, maar nu sommige van onze nieuwe technologieën online komen, zijn ze financieel efficiënter en kunnen we een deel van de inefficiënte uitgaven ombuigen naar extra personeel."

Allen pijlen op Verstappen

Hoewel Red Bull Racing het dominante team is, houdt Brown alleen rekening met kampioenschapsleider Verstappen. "Max komt de laatste paar races steeds minder vooruit. Ik denk dat het laat zien hoe gezond de sport is", zo wijst hij naar de verschillen in ontwikkelingstijd. "Hoe geweldig is de competitie nu niet? Elk weekend kom je aan en je weet eigen niet wie er vooraan staat en wie er achteraan staan. Als we Max allemaal te pakken kunnen krijgen, dan denk ik dat het racen fantastisch wordt. Het is fantastisch", aldus Brown.