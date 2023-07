Brian Van Hinthum

Woensdag 12 juli 2023 07:59

Het drinken van alcohol is natuurlijk niet iets wat in het gebruikelijke dieet van een topsporter past en dus moeten coureurs goed opletten met de hoeveelheden die ze besluiten te drinken. Lewis Hamilton heeft uit de doeken gedaan dat hij op dit moment in zijn leven wel weer wat vaker drinkt dan voorheen, al is dat niet veel.

Het leven van een topsporter, zoals alle Formule 1-coureurs zijn, is natuurlijk ook vaak een kwestie van geven en nemen. De heren moeten op een streng dieet en daarnaast is het natuurlijk ook niet verstandig om regelmatig alcohol te drinken. In de wintermaanden kunnen coureurs soms de teugels wat laten vieren, zo doet ook Max Verstappen. Ooit gaf de Nederlander aan na de feestdagen wel een paar kilootjes eraan te hebben gekregen, maar die was hij vervolgens ook snel richting het nieuwe seizoen weer kwijt.

Streng dieet

Naast het hanteren van een goed dieet op gebied van eten, is ook het drinken van alcohol een zaak om goed op te letten. Eerder liet Hamilton zich al uit over hoe het drankgebruik bij hem zit: helemaal niks. "Het gaat erom dat je je gedachten kunt veranderen. We hebben allemaal dingen van jongs af aan geleerd over wat je beter wel kan eten en wat je beter niet kan eten en drinken. Ik denk dat het gaat om het zo goed mogelijk inlezen van jezelf en er open over te denken. Dat is iets wat ik graag wilde."

Toch af en toe een drankje

Inmiddels lijkt het erop dat de zevenvoudig wereldkampioen de teugels wel wat heeft laten vieren wat betreft zijn strikte regime, zo blijkt uit zijn woorden bij de F1: Chequered Flag podcast: "Ik bevind mezelf over het algemeen op een goede plek. Ik heb ongeveer vijf maanden niet gedronken. Vanaf het nieuwe jaar heb ik vijf maanden niks aangeraakt. Ik had wel een aantal gelegenheden, maar ik drink toch niet veel", zo geeft hij toe. "Ik ga wel weer stoppen", besluit hij vervolgens.