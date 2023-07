Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 juli 2023 20:59

Misschien wel het meest iconische moment in de rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is de harde crash van de Nederlander na contact met de Britse coureur. Twee jaar na dato blikt laatstgenoemde terug op het bizarre moment en Hamilton lijkt zich anno 2023 nog altijd van geen kwaad bewust.

Tijdens het oververhitte gevecht tussen Hamilton en Verstappen in 2021 liepen de gemoederen meermaals hoog op. Katalysator in het hele verhaal leek de Grand Prix van Groot-Brittannië van dat jaar. Verstappen vertrok die race in het thuisland van Hamilton vanaf de pole en na een aantal intense bochten zij aan zij zag de zevenvoudig wereldkampioen bij het ingaan van Copse zijn kans schoon. Hij liet zijn Mercedes echter vrij breed naar buiten lopen, tikte Verstappen aan en de Nederlander crashte hard in de muur.

Plek verloren

Terwijl de destijds 23-jarige Verstappen in het ziekenhuis lag ter controle na zijn zware klapper, rende Hamilton met een vlag van Groot-Brittannië over het circuit om zijn zege te vieren. Twee jaar later blikt hij nu terug op die dag. "Tijdens de sprintrace verloor ik bij de start door wat wheelspin een plek aan Max, waarna ik niet meer dichtbij genoeg kon komen. Ik wist meteen dat ik de volgende dag voor hem zou moeten liggen. Ik moest voor hem terecht komen. Ik had volgens mij de betere start en behield mijn plek voor het ingaan van bocht één."

Zo is racen

De Brit vervolgt: "We waren aan het racen door bocht drie en vier en gingen samen richting bocht vijf. Daar liet hij mij volgens mij een beetje wijd gaan. Daarna wist ik terug te komen en pakte ik de exit na bocht zeven. Toen raakten we elkaar. Dat is nu eenmaal wat er soms in racen gebeurt. Het is wat motorsport soms inhoudt." Hij blikt ook nog terug op zijn viering. "Je denkt alleen aan het moment en de viering met de fans, ondanks dat de gast waarmee ik aan het vechten was crashte. Het was letterlijk de impuls van het moment, volledige vreugde. We wonnen de Grand Prix na een moment, nadat we de positie een dag eerder verloren. Dat is hoe het zit."