Remy Ramjiawan

Zondag 9 juli 2023 22:29 - Laatste update: 22:41

Na de race op Silverstone hadden Carlos Sainz en Pierre Gasly het nog even met elkaar aan de stok. In de zogeheten TV-pen, waar de media staat opgesteld, liep de Fransman nog even naar de Spanjaard toe, tikte hem op de schouders en zei: "Zo behandel je mij niet."

Sainz kwam in Groot-Brittannië als tiende over de streep, daar waar Pierre Gasly in ronde 46 zijn Alpine vroegtijdig moest parkeren vanwege een onderonsje met Lance Stroll. Het duo had het eerder in de wedstrijd met elkaar aan de stok, waarbij Sainz zijn collega net voor het ingaan van Copse Corner, buiten de baan duwde. Gasly was na het voorval over de boordradio al niet te spreken over het incident, maar terwijl Sainz achteraf in gesprek was met het Spaanse DAZN kwam de Fransman verhaal halen.

'Arme baby'

Sainz was in gesprek met het Spaanse medium en had zijn zin nog niet afgemaakt, toen Gasly hem op de schouders tikte. "Zo behandel je mij niet, Carlos", zei een getergde Gasly. Sainz lachte het weg: "Oh arme baby." De Ferrari-coureur is verder niet opgeroepen door de stewards en dus lijkt het een storm in een glas water te zijn.

Verhaal halen

Toch kan het ook de opbouw zijn van een nieuwe rivaliteit, want Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg hadden in het verleden ook zo'n soort onderonsje. Dat gebeurde in 2017 tijdens de Grand Prix van Hongarije. Het duo had een flink gevecht op de baan, waarbij Magnussen hem op het gras duwde. De Deen werd achteraf ook nog even door de Duitser benaderd en Magnussen was daar niet van gediend. "Lik mijn ballen", zo was het antwoord van K-Mag. Inmiddels is de strijdbijl begraven, want beide heren komen voor het team van Haas uit.