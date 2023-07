Vincent Bruins

Zondag 9 juli 2023 14:27 - Laatste update: 14:30

Tien coureurs hebben onderdelen laten vervangen in de nacht tussen de kwalificatie en de race voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull van polesitter Max Verstappen, de McLaren van Lando Norris die de eerste startrij met Verstappen deelt, en de Mercedes van Lewis Hamilton zijn er daar drie van.

Alle onderdelen zijn vervangen met goedkeuring van de FIA onder artikel 40.3 van de sportreglementen. Er zullen dus verder geen gridstraffen worden uitgedeeld.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe motor voor Magnussen

Kevin Magnussen viel gisteren tijdens Q1 stil en dus heeft Haas de brandstofmotor, de turbo en de MGU-H vervangen. Deze zijn niet nieuw, maar al eerder in het seizoen gebruikt. Daarnaast is ook de rechterwarmtewisselaar vervangen evenals vleugeltjes bij de luchtinlaten. Logan Sargeant heeft van Williams een nieuwe vloer gekregen en wat onderdelen aan beide achterremmen zijn vervangen evenals de behuizing van de elektronica. Van dat laatste heeft zijn teamgenoot Alexander Albon ook een nieuwe gekregen. Bij de Aston Martin van Lance Stroll zijn een aantal bevestigingen van de rem linksachter vervangen. Nyck de Vries heeft nieuwe bevestigingen in het hydraulische systeem van zijn AlphaTauri gekregen.

OOK INTERESSANT: Verstappen heeft advies voor Norris: "Ik twijfelde soms aan Red Bull"

Nieuwe voorvleugel voor Verstappen

Valtteri Bottas krijgt een nieuwe brandstofpomp, nadat zijn Alfa Romeo zonder benzine kwam te staan in Q1. Bij de Mercedes van Hamilton is een stang die het flexen van de vloer voorkomt, vervangen. McLaren heeft een onderdeel van de reminlaat rechtsachter vervangen bij Norris. Verstappen raakte de muur bij het uitrijden van zijn box tijdens de kwalificatie. De kampioenschapsleider krijgt een nieuwe voorvleugel en neus. Daarnaast heeft Red Bull de filters van de versnellingsbakolie vervangen. Bij teamgenoot Sergio Pérez is een zogenaamde raketbeugel, een bevestigingsonderdeel aan de linkerkant van de RB19, vervangen.