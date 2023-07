Vincent Bruins

Zondag 9 juli 2023 08:46

Lando Norris rijdt al sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2019 bij McLaren, maar een overwinning heeft de jonge Brit nog niet binnen kunnen slepen. Max Verstappen adviseert zijn vriend en collega om toch te blijven vertrouwen op zijn team. De Nederlander onthult dat hij vroeger ook zijn twijfels had aan Red Bull Racing, maar dat het maar goed is dat hij daar is gebleven.

Norris behaalde in zijn debuutseizoen in de koningsklasse geen podium, maar 2020 begon hij met een derde plaats in Oostenrijk. Hij pakte ook twee keer zoveel punten vergeleken met het jaar ervoor. 2021 was zijn beste seizoen tot nu toe met drie derde plaatsen, een tweede plaats en zelfs een pole position. De 23-jarige eindigde toen zesde in het kampioenschap. In 2022 moest hij het doen met één podium op Imola en nu in 2023 is McLaren een stuk verder teruggezakt in het middenveld. Echter hebben de papaja-gekleurde bolides zich wel indrukwekkend gekwalificeerd op P2 en P3 voor de Britse Grand Prix, een prestatie die we al lang niet hebben gezien van het team van Zak Brown.

Geloven in het proces

"Helaas is dat een beetje hoe het gaat in de Formule 1. Als je Lando in een winnende auto zet, dan zal hij regelmatig races winnen. Zo simpel is het," legde Verstappen uit tegenover de aanwezige media tijdens het weekend van de Britse Grand Prix op Silverstone. "Soms moet je je echter houden aan het proces, geloven in het proces. Je kan wel zeggen 'Ja, we geloven erin', maar je moet er dan ook echt in geloven. Je moet weten en zien dat je de juiste mensen aantrekt om een winnend team te creëren en alles op zijn plaats te laten vallen."

Gras niet groener bij buren

"En ik heb dat proces vertrouwd. Natuurlijk kan je soms wat sceptisch zijn - een nieuwe samenwerking met een andere motorfabrikant, gaat dat werken? - maar vervolgens zie je hoe vastberaden ze waren om te slagen," vertelde de Nederlander, wijzend naar Honda dat na 2018 de overstap maakte naar Red Bull na een aantal seizoenen vol problemen met McLaren. "Natuurlijk twijfelde ik soms: 'Gaat dit eigenlijk wel werken? Ik weet het niet'. Soms had ik wel eens de gedachte of ik misschien moest vertrekken, maar tegelijkertijd was ik ook als coureur nog aan het ontwikkelen. En je moet ook nooit vergeten wie jou een kans in de Formule 1 heeft gegeven. Ik vind dat je daar loyaal aan moet zijn. En mensen zeggen soms dat het gras groener is bij de buren, maar meestal is dat niet zo en ik denk dat het erg belangrijk is om dit soort dingen in deze situaties te onthouden."