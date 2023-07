Vincent Bruins

Tijdens de derde en laatste vrije training voor de Britse Grand Prix is McLaren door de stewards betrapt op een bizar incident. Een van de monteurs van Lando Norris is namelijk de baan opgelopen. En daar heeft het team uit Woking een straf voor gekregen.

Het was tot aanvang van Vrije Training 3 een probleemloos weekend op Silverstone voor McLaren. Norris en Oscar Piastri werden in de eerste sessie op vrijdag achtste en tiende, respectievelijk. De Australische rookie stond ook in de tweede sessie in de top tien met de negende plaats, terwijl Norris het moest doen met P14.

Monteur op de baan

Bij de start van de laatste sessie voor de kwalificatie stond Norris op het punt om naar buiten te rijden. Over de boardradio werd echter geroepen dat hij meteen tot stilstand moest komen. Een van de monteurs was namelijk vergeten een koelventilator bij het uitlaatsysteem weg te halen. Als je daarmee het circuit op gaat, dan wordt dat door de stewards als onveilig beschouwd. Norris stopte vóór de lijn die de oude uitgang van de pitstraat aangeeft, maar na de lijn die de nieuwe uitgang aangeeft. Deze lijn is sinds dit jaar een paar meter naar voren gehaald. Een monteur is naar de auto gerend om de koelventilator weg te halen, maar heeft daardoor dus op de baan gestaan.

Artikel 26.6, 26.7 en 34.14

McLaren heeft artikel 26.6 en 26.7 van de sportreglementen overtreden. In artikel 26.6 staat dat niemand behalve de coureur zelf de auto mag aanraken buiten de paddock, de garage, de pitstraat en de startgrid. In artikel 26.7 staat dat er van vijftien minuten vóór een trainingssessie tot vijf minuten daarna alleen marshals of ander goedgekeurd personeel of coureurs te voet na een incident op de baan mogen staan. Omdat de monteur op de baan stond, terwijl de sessie al bezig was, heeft McLaren hier een boete voor gekregen van €1000. Daarnaast krijgt het team een waarschuwing voor het wegsturen van Norris met de koelventilator nog op de auto, waarmee ze artikel 34.14 van de sportreglementen hebben overtreden.