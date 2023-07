Formule 1 waakt voor demonstranten op de baan tijdens Grand Prix van Silverstone

Jan Bolscher

Zaterdag 8 juli 2023 12:59 - Laatste update: 13:02

De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt aanstaande zondag verreden op het circuit van Silverstone. Alhoewel het raceweekend tot nu toe één groot feest is gebleken, staat de beveiliging dit jaar extra op scherp. De kans is namelijk reëel dat demonstranten zullen proberen het circuit te betreden.

De Britse protestgroep Just Stop Oil is de afgelopen maanden meerdere keren in het nieuws geweest. De groep - voornamelijk bestaande uit jongeren - heeft volgens de website de missie om "snel een einde te maken aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen om onomkeerbare veranderingen in het klimaat van de aarde te voorkomen." De demonstranten gaan regelmatig op pad met verfpoeder en zijn niet onbekend met het verstoren van grote evenementen. Zo werd eerder deze week al twee keer een wedstrijd van het tennistoernooi Wimbledon stilgelegd nadat demonstraten de baan opkwamen. Ook moest eerder dit jaar een schilderij van Van Gogh er al aan geloven.

Artikel gaat verder onder video

Just Stop Oil

De organisatie achter de Grand Prix van Silverstone heeft voorafgaand aan de start van het weekend dan ook naar buiten gebracht verstoringen te verwachten, nadat er afgelopen jaar ook demonstranten de baan opkwamen. Gevraagd naar of de coureurs instructies hebben ontvangen vanuit de FIA voor het geval er mensen op de baan terechtgekomen, vertelt Lewis Hamilton tegenover onder andere GPFans: "We hebben nog niet met de FIA gesproken qua wat we zouden moeten doen. Maar we hopen uiteraard dat we hebben geleerd van afgelopen jaar en dat het dit weekend niet voorkomt."

Vreedzame protesten

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik geloof dat we dit weekend honderd extra marshals hebben. Zij zijn er om te supporten en ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Vanuit mijn perspectief, en vanuit dat van mijn team ook denk ik, zijn we heel erg gefocust op duurzaamheid. We geloven in waar mensen voor vechten en we veranderen dingen als sport, maar de veiligheid staat voorop. We willen geen gevaar lopen en we willen geen andere mensen in gevaar brengen. Als er wat gebeurt, hoop ik dat het niet op het circuit zal zijn.

Hamilton heeft in het verleden al eerder zijn support voor Just Stop Oil uitgesproken. Gevraagd naar of hij achter een protest tijdens het raceweekend zou staan, mits er niemand in gevaar wordt gebracht en het niet op het circuit plaatsvind, klinkt het: "Ja, ik sta achter vreedzame protesten."