Hoewel regerend kampioen Max Verstappen beide trainingen in Groot-Brittannië als snelste wist af te sluiten, is er volgens hem nog genoeg werk aan de winkel. De Limburger was in de tweede oefensessie de snelste man met een 1:28.078, maar Carlos Sainz zat daar maar 22 duizendsten achter.

Na de eerste twee sessies op Silverstone is duidelijk geworden dat de bandenslijtage ook dit weekend weer een grote rol kan gaan spelen. Pirelli heeft voor dit weekend daarnaast ook nog een nieuwe band geïntroduceerd, waardoor de ballast van de auto beter te verdragen is voor het rubber. Toch was de wind tijdens de oefensessies ook nog een grote factor en zaterdag zullen de rijders de laatste kans krijgen om de afstelling juist te krijgen.

Goede dag

Verstappen blikt bij F1TV terug op een prima vrijdag in Silverstone: "Het was best glad in het begin, maar dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de hoge bandendruk waar we mee moeten rijden. Dat is natuurlijk hetzelfde voor iedereen, maar het maakt het iets moeilijker voor de racesnelheid." Desondanks is de 25-jarige Red Bull-coureur tevreden. "Over het algemeen presteert de auto erg goed en daar ben ik blij mee. Ik denk dat het best een goede dag was voor ons."

Zetten de regenbuien door?

"In het algemeen presteerden we sterk in beide sessies. We konden ons hele programma afwerken en ook de long runs gingen goed, erg positief", zo legt Verstappen vervolgens uit. Voor de zaterdag en zondag in Silverstone zijn er een aantal regenbuien besteld en dus is het nog even afwachten wat de omstandigheden worden. "We zullen zien hoe het met het weer uitpakt morgen. We willen de auto nog wat verbeteren, maar vandaag was een goede dag", concludeert de Nederlander.