Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 juli 2023 15:58 - Laatste update: 16:22

Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos gaat Ziggo Vodafone wederom een 'serieuze poging doen' om de uitzendrechten van de Formule 1 binnen te halen. De Rotterdammer gaat in gesprek met GPFans in op de huidige situatie en hoopt het 'pareltje' zoals hij de Formule 1 omschrijft, weer snel bij de zender te zien.

Vanaf 2013 was het aan Ziggo om de Formule 1 uit te zenden, toen nog onder de naam Sport1. In die jaren was Max Verstappen nog in op komst en de Nederlander maakte in 2015 zijn debuut in de koningsklasse. De zender profiteerde uiteraard ook van de prestaties van de Nederlander op het asfalt, maar verloor eind 2021 de strijd van Viaplay, om de rechten vanaf 2022. Wel gaat het biedingsproces voor de uitzendrechten vanaf 2025 binnenkort van start en Doornbos legt uit wat de plannen van Ziggo zijn.

Hoogste bieder

Veel fans van de sport waren teleurgesteld toen bekend werd dat Ziggo vanaf 2022 niet meer de rechten van de sport in bezit had. "De laatste poging was ook serieus, alleen serieus gecapt, tot hier en niet verder. Want we hebben gewoon een verdienmodel. Ziggo Vodafone heeft gewoon gezegd: 'dit is wat wij kunnen doen.' En dat is ook hoe ik heb begrepen dat het is weggegaan, naar de andere partij. Dat is net als met een huis kopen. We zijn nu in Amsterdam, die gekte van bieden op huizen is nu iets minder, maar het gaat weg naar de hoogste bieder", zo legt hij uit over het proces.

Max Verstappen

Die andere partij is het welbekende Viaplay. Die gooit het over een andere boeg en dat is niet bij iedereen even goed gevallen. Behalve technische problemen aan het begin, waren er ook klachten over het geluid onder de beelden. In juni werd bekend dat de streamingdienst ook op de beurs een vrije val heeft gemaakt en dat topman Anders Jensen plaats heeft gemaakt voor een opvolger. "Of het dan goed terechtkomt, dat is een tweede. Dat kun je je nu wel afvragen, of het goed terecht is gekomen. Er is kritiek, er is wat waardedaling en weet ik het allemaal. Maar dat is niet iets wat extra motivatie geeft aan Ziggo Vodafone", zo benadrukt Doornbos dat Ziggo er niet op uit is om Viaplay een trap na te geven.

Jack Plooij, Valtteri Bottas & Olav Mol

Grootste sportzender van Nederland worden

De rechten terug naar Ziggo halen past volgens Doornbos simpelweg in de filosofie van de zender, die alle grote sportevenementen aan zich wil verbinden. "Ze beseffen zich zeker, dat als ze het grootste sportkanaal ooit willen worden, want ze hebben alle succesvolle campagnes binnengehaald, met de Champions League bijvoorbeeld. Dan is de Formule 1 wel het pareltje dat we al negen jaar succesvol hebben uitgezonden en nu dan twee jaar met de samenvattingen. Ik weet het niet, we gaan het zien. Ik vind het leuk om te doen en het blijft mijn weekendjob. Veel passie moet je ook wel hebben. Als je honderd dagen televisie met [Rob] Kamphues maakt, dat doe je niet voor de lol. Dan moet je er echt liefde voor hebben", zo knipoogt hij naar presentator Kamphues. "Ziggo is voor mij als een familie. Het zou geweldig zijn om met hen die rechten weer terug te krijgen. Die beelden hebben we, maar hopelijk krijgen we nog meer beelden. Dat zou geweldig zijn."

