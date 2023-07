Lars Leeftink

Woensdag 5 juli 2023 21:41 - Laatste update: 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag openbaarde de Formule 1 de kalender voor 2024, met 24 races en drie races op een zaterdag. Daarnaast liet Toto Wolff weten dat de FIA een stuk strenger bij de teams aan het controleren is op de regels omtrent de budgetcap dan vorig jaar, onthulden Aston Martin en Williams hun speciale livery voor Silverstone en vertelde Lando Norris een bijzonder verhaal over hoe hij erachter kwam dat hij op P4 was geëindigd in Oostenrijk in plaats van op P5. Dit is de GPFans Recap van 5 juli.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 maakt kalender voor seizoen 2024 bekend

De Formule 1 kwam woensdag met groot nieuws voor 2024. De organisatie heeft namelijk de kalender voor volgend seizoen bekendgemaakt. Er staan 24 Grands Prix op de planning. Het doel was duidelijk voor de koningsklasse: de kalender logistiek gezien verantwoordelijker en duurzamer maken. Daarnaast valt op dat er drie races in 2024 op een zaterdag verreden gaan worden, waaronder de eerste twee van het seizoen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Meer lezen? Klik hier!

Wolff ziet strenge controle FIA bij Mercedes na aanscherpen regels budgetcap

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin en de andere teams in de Formule 1 publiekelijk op de hoogte gebracht van de strenge controle waar Mercedes vanuit de FIA al mee te maken heeft gekregen. De teambaas van Mercedes wil dat teams die de budgetcap overschrijden, worden betrapt en bestraft. Dit lijkt de FIA dus te doen met strengere maatregelen. Meer lezen? Klik hier!

Norris kwam achter straffen GP Oostenrijk via sms'je Alonso: "Betrapt"

Lando Norris kwam afgelopen weekend in Spielberg als vijfde over de streep tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Uren later werd hij echter geklasseerd als vierde. Er werden na de Formule 1-race op de Red Bull Ring namelijk veel straffen uitgedeeld voor het overschrijden van de track limits. De McLaren-coureur profiteerde daarvan en kwam er op een ongewone manier achter dat hij een positie had gewonnen. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull stevent af op bijzonder record bij constructeurs

De aandacht gaat qua records vaak uit naar Max Verstappen, omdat hij het ene record na het andere op zijn naam schrijft, maar ook Red Bull Racing staat op het punt om een bijzonder record binnen te slepen. Het Oostenrijkse team domineert de Formule 1 in 2023. Het record waar de renstal van Sergio Pérez en Verstappen op afstevent, is misschien niet in handen van een team waarvan je het nu zou verwachten. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin en Williams onthullen speciale livery

Net zoals McLaren eerder al deed, hebben Aston Martin en Williams woensdag hun speciale livery voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone geopenbaard. Aston Martin doet dit om een nieuwe samenwerking met Valvoline te vieren, terwijl Williams tijdens de komende twee races de 800 races in de Formule 1 gaat bereiken. De livery van Aston Martin zien? Klik hier! De livery van Williams zien? Klik hier!