Vincent Bruins

Woensdag 5 juli 2023 09:36

Niet alleen Max Verstappen behaalt het ene record na het andere, ook Red Bull Racing staat op het punt om een bijzonder record binnen te slepen. Het Oostenrijkse team domineert de Formule 1 momenteel. Het record waar de renstal van Sergio Pérez en Verstappen op afstevent, is misschien niet in handen van een team waarvan je het nu zou verwachten.

Red Bull moet de aankomende twee Grands Prix winnen en dan is het zover: dan verbreken ze het record voor het winnen van de meeste Formule 1-races op rij. Je zou denken dat Mercedes, dat onverslaanbaar leek tussen 2014 en 2021, dat record nu in handen zou hebben. McLaren had echter ooit een seizoen waarin het alle races op één na won.

1988

McLaren won in 1988 elf opeenvolgende Grands Prix en dat is nu nog het record. Alain Prost leidde in de seizoensopener in Brazilië van start tot finish na versnellingsbakproblemen voor polesitter en teamgenoot Ayrton Senna. De laatstgenoemde domineerde vervolgens in San Marino, voordat hij een zege weggooide na een crash vanuit de leiding in Monaco. Prost won op het stratencircuit en vervolgens ook in Mexico. McLaren behaalde meer één-tweeresultaten met Senna voorop in Canada en Detroit, en met Prost voorop in Frankrijk. Senna zegevierde in Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije en België. De Britse renstal versloeg haar eigen oude record van acht gewonnen races op rij en de teller stond nu op elf. Ook in de Italiaanse Grand Prix op Monza was het niet anders dan anders: Senna leidde vanaf de start en bouwde een voorsprong op. Tot de één na laatste ronde verliep de wedstrijd van de Braziliaan vlekkeloos. Toen werd hij geraakt door de invaller van Nigel Mansell bij Williams: Jean-Louis Schlesser. Senna spinde en moest opgeven met een kapotte ophanging. De Ferrari's van Gerhard Berger en Michele Alboreto namen de eerste twee posities in met nog twee ronden te gaan, tot vreugde van de Tifosi. Zo kwam de reeks opeenvolgende gewonnen Grands Prix ten einde voor het door Marlboro-gesponsorde team. Prost en Senna wonnen vervolgens de rest van de vier races dat seizoen en de laatstgenoemde werd wereldkampioen.

2022-2023

Bij Red Bull Racing staat de teller inmiddels op tien. Ze wonnen vorig jaar de seizoensafsluiter in Abu Dhabi en sindsdien heeft de energydrankfabrikant alles negen Grands Prix van 2023 op haar naam geschreven dankzij Pérez en Verstappen. Het lukte Ferrari in 2002 al om tien opeenvolgende races op rij te wonnen en Mercedes deed het al eerder deels in 2015 en 2016, nog een keer in 2016 en vervolgens deels in 2018 en 2019. Red Bull moet de Grand Prix van Groot-Brittannië winnen om het record van McLaren te evenaren en de Grand Prix van Hongarije om het record te verbreken. Verstappen startte vorig jaar in Silverstone als tweede, maar werd zevende nadat hij vroeg in de race schade had opgelopen. Op de Hungaroring won de Nederlander vanaf de tiende positie op de grid.