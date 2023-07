Lars Leeftink

Woensdag 5 juli 2023

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin en de andere teams in de Formule 1 gewaarschuwd voor de strenge controle waar Mercedes vanuit de FIA al mee te maken heeft gekregen. De teambaas van Mercedes wil dat teams die de budgetcap overschrijden, worden betrapt en bestraft. Dit lijkt de FIA dus te doen met strengere maatregelen.

Eerder dit jaar openbaarde het autosportorgaan de procedures te gaan aanscherpen, specifiek om de vier topteams beter in de gaten te kunnen houden. Red Bull werd in 2022 als enige schuldig bevonden aan het overschrijden van de limiet tijdens het seizoen 2021, iets wat bij veel teams nog steeds erg leeft. Of alle teams in 2022 zich wel aan de budgetcap hebben gehouden, zou de komend weken of maanden bekend moeten worden. De FIA vraagt nu regelmatig bij de tien teams om updates over de stand van zaken wat betreft de budgetcap, in plaats van te wachten tot het einde van het jaar om te proberen alle informatie te verzamelen en tevens de teams in het gareel te houden. Sommige teams hebben zelfs vragenlijsten gekregen met meer dan 100 vragen om te beantwoorden in een poging een herhaling van de overschrijding in 2021 en de procedurele fouten die drie teams hebben gemaakt, te voorkomen.

Wolff vol vertrouwen

"Ik denk het wel. Ja," zei Wolff tegenover Motorsport.com als hem wordt gevraagd of teams via personeel in andere raceklassen, die officieel dus niet bij de budgetcap van het F1-team horen, proberen data te verzamelen waar het F1-team ook van kan profiteren. "Maar het werk dat de FIA heeft gestoken in het controleren van ons was veel werk en moeite." Wolff gaat ervan uit dat dit bij de concurrentie ook zo streng zal zijn. "Ik twijfel er niet aan dat ze hetzelfde gaan doen met de andere teams. Als iemand de fout in is gegaan of heeft gefraudeerd, dan komen ze er wel achter."

Stella eens met Wolff

McLaren-teambaas Andrea Stella is het met Wolff eens gezien de maatregelen die het team uit Woking heeft genomen om straffen te voorkomen. "We verwelkomen deze aanpak van de FIA ten zeerste en we denken dat een sterke handhaving van de regels absoluut noodzakelijk is", zei Stella. "Er zit nogal wat complexiteit in de manier waarop teams zijn gestructureerd, wat kansen of soms onduidelijkheid kan creëren. Er kan sprake zijn van enige uitbuiting. Wat we zeer recent hebben gecreëerd, is McLaren Advanced Projects, een technische eenheid die volledig losstaat van de activiteit van het F1-team. We werken samen met de FIA om, als er iets is, de handhaving en de regels nog strenger te maken. Simpelweg omdat de budgetcap het fundamentele element is van het creëren van een gelijk speelveld, wat deze sport en de races veel spannender zal maken."