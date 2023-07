Aston Martin kondigt nieuwe sponsor aan met speciale kleurstelling voor Britse GP

Vincent Bruins

Woensdag 5 juli 2023 14:24 - Laatste update: 16:04

Aston Martin heeft een nieuwe samenwerking met Valvoline aangekondigd en dat wordt gevierd met een speciale kleurstelling voor de Britse Grand Prix aankomend weekend. Op Silverstone zullen er rood-blauwe accenten op de AMR23-bolides te zien zijn, de welbekende kleuren van de oliemaatschappij en fabrikant van smeermiddelen.

De samenwerking tussen Aston Martin en Valvoline zal voor de lange termijn zijn, al is de duur van het contract niet bekendgemaakt. Valvoline zal de officiële smeermiddelpartner zijn van Aston Martin. Valvoline werd afgelopen maart voor 2,65 miljard Amerikaanse dollar overgenomen door Aramco, de hoofdsponsor van het team van Fernando Alonso en Lance Stroll.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fallows blij met nieuwe fabriek Aston Martin: "Een enorme stap voorwaarts voor ons"

Valvoline in autosport

Al sinds het eind van de negentiende eeuw is Valvoline betrokken in de autosport. Vooral in de Verenigde Staten is het vaak een sponsor geweest in IndyCar, NASCAR en het dragracen. In 1990 was Valvoline de hoofdsponsor van Galles-Kraco Racing-coureur Al Unser Jr. en hij won dat jaar het CART IndyCar-kampioenschap. Tegenwoordig heeft het ook een samenwerking met Hendrick Motorsports, een van de beste teams ooit in NASCAR. Valvoline werkte in 1978 samen met Lotus in de Formule 1, toen Mario Andretti de wereldtitel binnensleepte. De oliemaatschappij was voor het laatst in de koningsklasse betrokken bij Marussia.