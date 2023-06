Lars Leeftink

Na een lange periode van wachten heeft Aston Martin nu eindelijk hun nieuwe en gemoderniseerde fabriek en campus in gebruik genomen. Dan Fallows, technisch directeur van het team dat in 2023 in positieve zin de grootste verrassing is, is blij met de nieuwe fabriek en hoopt hiermee ook buiten de baan stabiel bovenin mee te kunnen gaan doen met de drie topteams en vooral richting Max Verstappen en Red Bull Racing te groeien.

Tegenover Formula1.com zegt Fallows dat de nieuwe fabriek en de campus in zijn algemeen een grote stap is richting het echt kunnen concurreren met Mercedes, Ferrari en Red Bull. "Een paar weken geleden konden we onze intrek nemen in ons nieuwe gebouw. Dit is echt een enorme stap voorwaarts voor ons. We werkten eerst in een combinatie van allerlei gebouwen, maar nu kunnen we allemaal samenwerken op één complex."

Grootste upgrade

Fallows ziet de nieuwe fabrieken die in gebruik zijn genomen als de grootste upgrade van 2023 voor Aston Martin. "Op het oog is dit de grootste upgrade die we hebben gebracht dit seizoen. Echter proberen we bijna iedere race de auto door te ontwikkelen en veel upgrades zijn niet goed zichtbaar. We werken met het idee om continu te willen verbeteren. Iedere race willen we graag een stapje vooruit zetten en de auto verder optimaliseren. Hiervoor voeren we steeds kleine veranderingen door."

Snel stappen zetten

Fallows weet ook dat de Formule 1 niet wacht op Aston Martin en dat de andere negen teams niet stil zullen zitten. Daarom wil ook hij met Aston Martin stappen blijven maken. "Natuurlijk willen we de auto in zijn geheel verbeteren. De laatste paar weken hebben we gezien dat onze auto nogal wisselend presteert. We willen dat de prestaties minder afhankelijk zijn van het circuit. We concentreren ons nu op het verbreden van het operating window van de auto. Daar kan iedere kleine upgrade bij helpen."