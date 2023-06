Lars Leeftink

Donderdag 29 juni 2023 11:31 - Laatste update: 11:35

De Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk staat komende zondag op het programma. De negende race van het seizoen kan wel eens een chaotische worden als de huidige weersvoorspellingen kloppen. Op alle drie de dagen zullen de teams en coureurs het weer goed in de gaten moeten gaan houden, zeker gezien het feit dat het om een sprintraceweekend gaat en er dus twee kwalificaties en races op het programma staan. Het huidige weerbericht voor komend weekend.

De afgelopen vier raceweekenden werd er voorafgaand aan het raceweekend regen voorspeld. Voor het merendeel bleef de regen uit tijdens die drie raceweekenden, met alleen op de zaterdag in Canada een flinke regenbui tijdens de kwalificatie. Het zou Max Verstappen verder ook allemaal niet uitmaken, want hij won de races in Miami, Monaco, Spanje en Canada en heeft zes van de eerste acht races op zijn naam geschreven. Hij zal in Oostenrijk op zoek gaan naar zijn zevende zege van het seizoen en zijn vierde op de Red Bull Ring.

Weerbericht Oostenrijk

Hij lijkt dit echter in regenachtige omstandigheden te moeten gaan doen. Op zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt er 80% of meer kans op regen verwacht. De temperatuur zal voor het merendeel boven de 20 graden Celsius uit gaan komen, maar dankzij de wolken en de regen zal het niet warmer dan dat aan gaan voelen. Op vrijdag is er 90% kans op regen, op zaterdag 88% kans en op zondag 80% kans. Een regenachtige kwalificatie, sprint shootout, sprintrace en race is dus zeker mogelijk, maar zoals voorgaande raceweekenden ook hebben aangetoond kan er veel veranderen aan het weerbeeld.