De Formule 1 heeft de kalender voor 2024 bekendgemaakt. Er staan 24 Grands Prix op de planning. Het doel was duidelijk voor de koningsklasse: de kalender logistiek gezien verantwoordelijker en duurzamer maken.

Iets dat meteen opvalt is dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië op zaterdagen worden verreden en niet op zondagen. Dit is besloten in verband met ramadan dat op zondag 10 maart begint. De races op Bahrain International Circuit en Jeddah Corniche Circuit zullen het seizoen dan ook openen. Wat ook opvalt is dat het seizoen van 2024 twee weken langer zal duren vergeleken met dit jaar. De seizoensfinale op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zal op 8 december plaatsvinden.

24 races

Het seizoen zal op 2 maart beginnen in Bahrein, voordat de Formule 1 een week later neerstrijkt in Saoedi-Arabië. Na Australië is Japan al aan de beurt en de wedstrijd in China zal haar terugkeer maken. Na Miami zullen er twee races in Europa worden gehouden, op Imola en in Monaco. Vervolgens maakt de koningsklasse de traditionele reis naar Canada in juni. Daarna worden er zeven Grands Prix in Europa verreden met Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië. De race op de straten van Bakoe in Azerbeidzjan is verplaatst naar september. Vervolgens wordt er in Singapore geracet, waarna de Formule 1 naar de Americas gaat in oktober met Grands Prix in Austin, Mexico-Stad, Brazilië en Las Vegas. Het seizoen wordt afgesloten in het Midden-Oosten met races in Qatar en Abu Dhabi op 1 en 8 december, respectievelijk.

Balans tussen traditionele en nieuwe races

"Ik ben verheugd om de kalender van 2024 met 24 races aan te kondigen en het belooft een spannend seizoen te worden voor onze fans over de hele wereld," vertelde Formule 1-CEO Stefano Domenicali. "Er is ontzettend veel interesse en een blijvende vraag naar de Formule 1 en ik ben ervan overtuigd dat deze kalender de juiste balans heeft tussen traditionele races en nieuwe en bestaande evenementen. Ons doel om een duurzamere kalender te creëren is iets waar we de komende jaren verder aan zullen werken als deel van onze inzet om in 2030 CO2-neutraal te zijn."

Efficientie

"De geplande kalender van het FIA Formule 1-wereldkampioenschap voor 2024, die goedgekeurd is door de leden van de World Motor Sport Council, laat een aantal belangrijke stappen in onze gezamenlijke doelen zien," voegde FIA-president Mohammed Ben Sulayem toe. "We willen het wereldwijde spektakel van de Formule 1 efficiënter maken, als het gaat om ecologische duurzaamheid en het beter beheersbaar maken voor het reizende personeel dat zoveel tijd in deze sport stopt. Stefano Domencali en zijn team hebben fantastisch werk geleverd om nieuwe, geweldige evenementen te creëren in opkomende markten voor de Formule 1, en trouw te blijven aan de lange en merkwaardige geschiedenis van deze sport."