Vincent Bruins

Woensdag 5 juli 2023 13:33

Dilano van 't Hoff overleed afgelopen zaterdag na een zwaar ongeluk in de regen op Circuit de Spa-Francorchamps. Lando Norris vindt het zicht in nat weer een van de grootste problemen tegenwoordig als we het hebben over veiligheid in de autosport. De Brit hoopt dat de FIA een oplossing daarvoor kan vinden. Volgens Norris had het ongeluk overal kunnen gebeuren in dat soort moeilijke weers- en baanomstandigheden.

Van 't Hoff nam op de zeer natte baan in de Ardennen deel aan de Formula Regional European Championship by Alpine. Tim Tramnitz spinde en raakte de muur bij het uitkomen van Raidillon na een herstart. Hij kwam niet terug de baan op, maar in het middenveld vond desondanks toch een heftig ongeluk plaats op het rechte stuk genaamd 'Kemmel'. De MP Motorsport-bolide van Van 't Hoff werd hard in de zijkant geraakt door RPM-coureur Adam Fitzgerald. Na het ongeluk kwam het trieste nieuws naar buiten dat Van 't Hoff was overleden.

Artikel gaat verder onder video

Geen kans om te reageren

"Naast de vele dingen die al gedaan worden uit veiligheid, denk ik dat dit een van de volgende grote onderwerpen is waarin veranderingen moeten worden aangebracht," legde Norris tegenover de aanwezige media in het weekend op de Red Bull Ring uit over het zicht in de regen. "Als je niet zelf in de auto zit, weet je niet hoe erg het is. Je kan niet zien van hier tot de muur [vijf meter voor je]. Je ziet niks. Als er dus ergens een auto is gestopt, dan heb je geen kans om te reageren. En dat kan gebeuren op Spa, maar dat kan overal gebeuren. Als iemand er vanaf gaat door bocht twee [op de Red Bull Ring], dan zie je ze niet totdat het te laat is."

OOK INTERESSANT: MP Motorsport reageert met hartverscheurende open brief op overlijden Dilano van 't Hoff

Test met spatlappen

De FIA en de Formule 1 werkten voor het ongeluk van Van 't Hoff al aan een oplossing: spatlappen. Deze zullen na de Britse Grand Prix op Silverstone worden getest door Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher en McLaren-coureur Oscar Piastri. "We doen een natweertest op Silverstone na de race met spatlappen, dus de FIA is al bezig met een oplossing zoeken naar de problemen met het zicht," liet de laatstgenoemde weten. "Ik weet niet genoeg af van de crash om te vertellen wat er moet gebeuren. Natuurlijk denk ik dat er een groot onderzoek voor nodig was. We willen uiteraard niet hebben dat dit nog een keer gebeurt."