MP Motorsport reageert met hartverscheurende open brief op overlijden Dilano van 't Hoff

Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 juli 2023 20:59 - Laatste update: 21:09

Het hartverscheurende nieuws rondom het overlijden van Dilano van 't Hoff (18) van MP Motorsport heeft de afgelopen dagen voor een hoop verdriet gezorgd. Het Nederlandse team reageert nu via teambaas Sander Dorsman voor het eerst middels een emotionele brief richting de overleden coureur en zijn nabestaanden.

Op het natte Spa-Francorchamps kwam de achttienjarige coureur zaterdag in een enorme klapper van een crash terecht, nadat hij op Kemmel Straight spinde en vervolgens door één van de achtervolgers nog eens via de zijkant geraakt werd. In totaal waren er vier coureur betrokken bij de crash, waarbij Adam Fitzgerald de man was die hem hard raakte. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws over het overlijden van de coureur via een statement van de FRECA naar buiten.

Terugtrekken uit Mugello-race

Iniddels heeft het team namens voorman Dorsman inmiddels gereageerd op het tragische incident. "Afgelopen zaterdag hebben we een geweldige coureurs verloren, maar bovenal een charismatische jongeman, die zoveel mensen om zich heen wist te motiveren en inspireren. We blijven racen, voor Dilano, zoals hij gewild had", stelt de teammanager. Het team trekt zich echter wél terug uit het aankomende race-evenement in Mugello. "Voordat we dat doen, hebben we ervoor gekozen om met Dilano, zijn familie en zijn vrienden te zijn de komende dagen tijdens zijn uitvaart.

Woorden aan Van 't Hoff

Dorsman legt uit wat dat betekent. "Door alle emoties en vragen die we op dit moment hebben, voelen wij dat het FRECA-evenement in Mugello van deze week te vroeg komt. Als team hebben we dus besloten niet deel te nemen aan het evenement. Onze gedachten zijn ook bij Adam Fitzgerald", zegt hij over de coureur die bij het ongeluk betrokken was. "We wensen hem, zijn familie en het team alle kracht toe voor het herstelproces." Ten slotte wordt er nog richting Van 't Hoff gesproken. "Dilano, bedankt voor het zijn van jezelf. We gaan je allemaal zo ontzettend missen, maar zullen altijd aan je denken."